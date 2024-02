Coupon sconto da 180€ su questo ottimo aspirapolvere robot!

Se siete alla ricerca di un supporto per le pulizie domestiche e, per questo, state prendendo seriamente in considerazione la possibilità di acquistare un robot aspirapolvere che automatizzi la gran parte della procedura di pulizia, allora vi suggeriremmo di tenere conto di questa ottima offerta Amazon dove, grazie all'attivazione di un apposito coupon sconto da ben 180 euro (lo potrete trovare direttamente sulla pagina del prodotto, poco sotto al prezzo), potrete acquistare lo splendido OKP L1 con scanner Lidar a soli 189,99€, risparmiando così una cifra ben più che modesta!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 180€ durante il checkout

Aspirapolvere robot OKP L1, chi dovrebbe acquistarlo?

L'OKP L1 è un robot aspirapolvere compatto ma potente, perfetto per case di piccola o media metratura, ed animato da un motore la cui potenza è in grado di generare ben 3800 Pa, ovvero una forza d'aspirazione più che sufficiente a rimuovere anche polveri sottili, o la più piccola particella di pulviscolo. Ideale anche per la rimozione di capelli o peli, sia corti che lunghi, oltre ad essere un aspirapolvere ideale tanto per single quanto per famiglie, è anche una scelta ideale per chiunque abbia in casa animali domestici, riuscendo, senza sforzo, a rimuovere anche grossi accumuli di pelo animale.

Il suo fiore all'occhiello, in ogni caso, è ∫, che consente al dispositivo una perfetta identificazione delle superfici, oltre che degli ostacoli circostanti, creando una mappa dell'abitazione precisa, così da garantirvi una pulizia meticolosa. Anzi, questo modello è persino in grado di memorizzare diverse mappe, utili per case su più livelli e vi permetterà, tramite l'app collegabile (e gratuita) di impostare anche la creazione di ostacoli o muri virtuali, creando così aree riservate a cui il robot non accederà.

Compatibile con Alexa e Google Assistant, e dunque perfettamente integrabile nell'ecosistema domotico della vostra casa, il robot aspirapolvere OKP L1 è, in sintesi, un elettrodomestico davvero ben fatto e funzionale, e considerato l'ottimo coupon sconto proposto oggi, diremmo che esso è, senza alcun dubbio, un prodotto da prendere al volo, giacché col suo ottimo rapporto qualità/prezzo si propone, almeno al prezzo attuale, come un autentico "best buy"!

