Le vendite di Natale decollano con Flexispot: scrivanie e poltrone con coupon

Il periodo natalizio è il momento perfetto per fare acquisti, e Flexispot ha deciso di rendere questa stagione ancora più speciale con offerte esclusive su scrivanie e poltrone. Con sconti che arrivano fino al 40% su tutto il sito, è l'occasione ideale per rinnovare il proprio spazio di lavoro o di relax a casa, approfittando di risparmi notevoli. E non è tutto: fino al 5 gennaio, utilizzando il coupon "NATALE10", è possibile ottenere un ulteriore 10% sull'intero catalogo prodotti, incluse scrivanie regolabili e poltrone, per un risparmio complessivo davvero vantaggioso.

N.B: applicate il coupon "NATALE10" per ottenere il risparmio extra al momento del pagamento

Vedi offerte su Flexispot

Vendita di Natale Flexispot, perché approfittarne?

Tra le offerte più interessanti c'è sicuramente la scrivania Flexispot E7Q, un modello di punta nella gamma Flexispot. Originariamente in vendita a 999€, con l'attuale sconto, il prezzo scende a soli 649€, a cui si aggiunge il 10% di sconto extra applicabile con il coupon "NATALE10". Questo rende l'acquisto della E7Q ancora più conveniente, offrendo una soluzione di qualità per chi cerca una scrivania ergonomica e versatile, capace di migliorare l'esperienza lavorativa a casa o in ufficio.

Anche le poltrone Flexispot sono protagoniste di questa promozione natalizia. In particolare, la Flexispot XR5, una poltrona relax girevole e inclinabile, è ora disponibile a un prezzo davvero conveniente: da 599,99€ a soli 459,99€. Questo modello è stato apprezzato anche dalla nostra recensione per la sua capacità di offrire comfort e supporto, grazie alla sua regolabilità che permette di adattarsi perfettamente alle esigenze di ogni utilizzatore. Con lo sconto natalizio, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la qualità del proprio relax.

Non perdete tempo e approfittate delle offerte di Natale su Flexispot! Che stiate cercando una scrivania innovativa o una poltrona ergonomica, ora è il momento giusto per acquistare a prezzi scontati. Ricordate che le promozioni sono valide fino al 5 gennaio, quindi non lasciatevi scappare l'opportunità di rendere il vostro ambiente di lavoro o di svago ancora più confortevole e funzionale a partire dal prossimo anno.

