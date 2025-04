Il ruggito della Ferrari a casa tua! LEGO Technic Monoposto F1 in sconto di a soli 35€!

Amanti dei LEGO e delle automobili da corsa, è arrivata un'offerta che non potete farvi scappare. Su Amazon è disponibile la LEGO Technic Monoposto F1 a soli 195€ invece di 229€, con uno sconto del 15%! Questo incredibile modello in scala 1:8 della Ferrari SF-24 vi conquisterà con dettagli realistici come il motore V6, il cambio a 2 velocità, sospensioni funzionanti e ala DRS regolabile. Una volta completato, diventerà un pezzo da collezione da esporre con orgoglio, celebrando la vostra passione per la Formula 1 e per i bolidi della scuderia di Maranello.

LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari, per i collezionisti più affezionati a Ferrari

La LEGO Technic Monoposto F1 è il regalo ideale per gli appassionati di Formula 1 e collezionisti di modelli Ferrari che desiderano un'esperienza di costruzione gratificante. Con la sua riproduzione fedele in scala 1:8, questo set soddisfa le esigenze di chi cerca non solo un oggetto da esporre, ma anche un progetto stimolante con cui mettersi alla prova. Le funzionalità realistiche come il motore V6 dettagliato, le sospensioni attive, lo sterzo funzionante e l'ala regolabile offriranno ai costruttori adulti ore di autentico piacere tecnico.

Questo modello rappresenta anche un'eccellente scelta per chi desidera un elemento decorativo di prestigio per casa o ufficio. Con i suoi 1000+ pezzi e l'incredibile livello di dettaglio, la Monoposto F1 LEGO Technic soddisfa l'esigenza di avere un pezzo da collezione che celebra la passione per il motorsport. Grazie all'app LEGO Builder che vi accompagnerà durante il montaggio, anche i costruttori meno esperti potranno godere di un'esperienza completa e appagante, culminando in un modello da esporre con orgoglio.

La LEGO Technic Monoposto F1 è un incredibile modello in scala 1:8 della Ferrari SF-24 che cattura ogni dettaglio della vera auto da corsa. Dotata di funzionalità realistiche come sospensioni attive, sterzo funzionante e ala DRS regolabile, questo set vi permette di esplorare il motore V6 con MGU-H rotante e il cambio a 2 velocità rimovendo la cover. Grazie all'app LEGO Builder, potrete seguire ogni passo della costruzione con strumenti 3D interattivi. Vi consigliamo questo set non solo per il suo attuale sconto di oltre 35€, ma perché rappresenta un'esperienza di costruzione appagante per ogni appassionato di Formula 1 e di Ferrari. Una volta completato, diventerà un impressionante pezzo da collezione da esporre con orgoglio, testimoniando la vostra passione per il motorsport con un livello di dettaglio che solo LEGO Technic sa offrire.

Vedi offerta su Amazon