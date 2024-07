Aspirapolvere LG con 3 metodi di ricarica e sconto del 61%

Se non siete ancora convinti di passare a un robot aspirapolvere, potreste optare per un aspirapolvere senza filo tradizionale ma di alta qualità come l'LG A9K-ULTRA1B. Originariamente venduto a 899,90€, oggi è disponibile su Unieuro per soli 349,99€, una fantastica occasione che sottolinea la sua eccellenza.

LG A9K-ULTRA1B, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG A9K-ULTRA1B è un alleato domestico versatile, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti. Lo consigliamo a chi cerca una soluzione tutto-in-uno per mantenere la propria casa impeccabile. Grazie alla spazzola Power Drive Mop, questo elettrodomestico unisce l'aspirazione alla pulizia dei pavimenti, eliminando la necessità di passare prima l'aspirapolvere e poi il mocio.

La sua adattabilità a diverse superfici lo rende ideale sia per chi possiede pavimenti duri sia per chi deve gestire diversi tipi di tappeti, mentre la spazzola Mini è perfetta per chi convive con animali domestici, consentendo di rimuovere facilmente peli da divani e altri tessuti.

L'efficienza è una delle caratteristiche chiave dell'LG A9K-ULTRA1B: le due batterie ricaricabili garantiscono fino a 120 minuti di pulizia continua, permettendo di pulire ampi spazi senza interruzioni. Inoltre, grazie alla sua tecnologia di aspirazione super potente, è capace di catturare anche la polvere più fine, assicurando una pulizia profonda ed efficace. Per chi ama i gadget dotati di intelligenza, l'LG A9K-ULTRA1B offre anche un'app dedicata per monitorare lo stato dell'apparecchio, rendendo la manutenzione ancora più semplice.

Vedi offerta su Unieuro