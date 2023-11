LG OLED C3 da 48" al minimo storico su Amazon! (-35%)

Se siete alla ricerca di una smart TV OLED, che soddisfi standard elevati in termini di qualità dell'immagine e che abbia una delle diagonali più popolari, vi informiamo che Amazon oggi offre un'occasione imperdibile su uno dei migliori modelli del 2023.

Non l'avremmo definita una delle migliori se non fosse la LG OLED C3, che vanta caratteristiche tecniche di prim'ordine, specialmente per quanto riguarda il gaming grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1 a 48Gbps, che la pongono ai vertici della categoria. Il modello da 48 pollici, che assieme a quello da 55 pollici è tra i più apprezzati in Italia, è disponibile oggi su Amazon a soli 1.099,00€ anziché 1.699,00€.

LG OLED C3, chi dovrebbe acquistarla?

Siccome si tratta di una smart TV top di gamma, sarà perfetta per coloro che desiderano immergersi in dettagli visivi eccezionali, con neri profondi e colori vivaci da vero OLED. Sarà inoltre un acquisto eccellente per gli appassionati di gaming, grazie alle sue porte 4 HDMI 2.1, tutte sbloccate per la massima larghezza di banda. A confronto, molte altre smart TV di fascia alta offrono solamente due porte HDMI a piena banda.

Il pannello avanzato la rende perfetta anche per gli amanti del cinema e delle serie TV. Questi ultimi, infatti, potranno sfruttare appieno le potenzialità del pannello, che vanta una gestione dell'HDR eccellente fino al Dolby Vision e che beneficia della tecnologia OLED Evo di seconda generazione di LG per una luminosità massima superiore rispetto ai primi OLED.

Il prezzo, va sottolineato, è il più basso mai visto e sembra una promozione da Black Friday anticipato, visto che la miglior offerta precedente per il modello da 48" era stata di 1.169,00€. Visto il periodo favorevole per gli sconti, è possibile che possano emergere nuove offerte entro la fine dell'anno, ma riteniamo improbabile che gli store riusciranno a ridurre ulteriormente il prezzo. Pertanto, vi consigliamo di cogliere l'occasione e di approfittare di questa offerta, per acquistare un televisore dalle prestazioni straordinarie a un prezzo ragionevole, considerando tutto ciò che offre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

