La qualità LG OLED 65" ora a un prezzo senza precedenti!

Le offerte del Prime Day 2024 continuano, così come le nostre segnalazioni dei migliori affari. Questa volta vi suggeriamo una nuova smart TV, già segnalata in precedenza nella versione da 55". Ora, però, Amazon sconta anche il modello da 65" della sua gamma OLED evo C3. Il prezzo è stato ridotto al minimo: solo 1.469€.

LG OLED evo C3 2023, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo C3 è la TV studiata per coloro che non vogliono scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine e prestazioni. Gli appassionati di cinema che desiderano portare l'esperienza delle sale cinematografiche a casa propria, saranno catturati dalla combinazione vincente della tecnologia Brightness Booster che rende le immagini fino al 20% più luminose rispetto ai tradizionali schermi OLED e dalle tecnologie Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, per un’immersione totale nei contenuti visualizzati.

Inoltre, il design minimalista con bordi sottili si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento, offrendo un tocco di eleganza all'ambiente. Per gli amanti dei videogiochi, LG OLED evo C3 rappresenta la scelta ideale grazie alle sue 4 porte HDMI che assicurano un gameplay in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision, promettendo un'azione fluida e un input lag ridotto.

Questo rende la TV next-gen per i gamer alla ricerca di una console di ultima generazione. Infine, con l'integrazione dell'AI ThinQ, dello standard DVB-T2 HEVC Main 10, e delle funzionalità smart offerte da webOS, questa TV è indicata anche per chi desidera una smart TV performante e pronta per futuri aggiornamenti tecnologici.

