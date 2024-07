La miglior TV gaming sotto gli 800€ che vi fa dimenticare i monitor

Durante il Prime Day, è attiva un'offerta che rende la LG OLED evo C3 da 42" disponibile a soli 799€. Questo modello è ideale per sostituire un monitor PC di fascia alta, offrendo dimensioni ottimali senza eccedere come nel caso dei modelli da 55". È il prezzo più basso mai visto per questo prodotto, confermando il desiderio di Amazon di lasciare un segno indelebile durante l'edizione attuale del Prime Day.

LG OLED evo C3, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della LG OLED evo C3 è consigliato agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono portare l'esperienza della sala cinematografica direttamente nel comfort di casa loro. Grazie alla tecnologia OLED evo con pixel autoilluminanti, questa smart TV garantisce immagini colorate e dettagliate, avvalendosi inoltre del Dolby Vision IQ e del Dolby Atmos per un'esperienza visiva e sonora senza precedenti.

Con il processore α9 Gen6, è possibile vivere le scene con un livello di immersione straordinario, rendendola l'ideale per coloro che non vogliono compromessi in termini di qualità dell'immagine e del suono. Per gli appassionati di videogiochi alla ricerca del miglior schermo per il proprio setup, LG OLED evo C3 rappresenta la scelta ottimale.

Offrendo un gameplay fluido e reattivo, riduce al minimo l'input lag e supporta gameplay in 4K a 120fps grazie alle sue 4 porte HDMI 2.1. L'interfaccia Game Dashboard & Optimizer migliora ulteriormente l'esperienza, consentendo ai gamer di tenere sotto controllo tutte le impostazioni di gioco in un unico luogo. Inoltre, essendo il più piccolo OLED prodotto da LG, si adatta perfettamente anche agli spazi più ristretti, garantendo comunque un'esperienza visiva di altissimo livello.

