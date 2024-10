Pensavi che LG OLED C4 fosse fuori portata? Con Prime la prendi oggi a meno di 950€

Continuano le offerte esclusive per i clienti Amazon Prime. A questo giro vi segnaliamo la miglior occasione di sempre per chi è interessato a una smart TV OLED. La LG C4, che si pone quasi ai vertici della categoria, viene offerta per la prima volta a soli 949€.

LG OLED evo C4, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo C4 è la TV ideale per chi ricerca un'esperienza visiva di altissima qualità nei propri ambienti domestici, sia essi spazi limitati o configurati per un'intensa esperienza di gaming. Grazie alla sua tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti, questo modello è consigliato a chi non vuole scendere a compromessi sul fronte della qualità dell'immagine: colori vividi e dettagli mozzafiato sono garantiti dal processore α9 Gen7.

La dimensione compatta la rende perfetta per quelle stanze dove lo spazio è un bene prezioso o per creare un angolo gaming di ultima generazione senza dover dedicare una grossa area. Per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano portare l'esperienza delle sale cinematografiche in salotto, la tecnologia Dolby Vision e Dolby Atmos offre immagini e suoni intensi e coinvolgenti.

D'altra parte, l'ambiente gaming trova nella LG OLED evo C4 un alleato insostituibile: un gameplay fluido, reattivo e dotato di supporto GSync, VRR, e 4 porte HDMI 2.1 per godere di prestazioni elevate senza compromettere la qualità dell'immagine. Chi cerca di ottimizzare la propria esperienza televisiva o videoludica con tecnologia di punta, troverà in questo modello un compagno di avventura senza eguali, specialmente considerando l'aggiornamento garantito del sistema operativo per i prossimi cinque anni.

