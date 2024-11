Con questa LG OLED sei a posto per anni, e da Unieuro risparmi 500€

Considerata una delle migliori smart TV da gaming, la LG OLED evo C4 brilla anche per l'intrattenimento generale grazie alla qualità eccezionale del suo pannello, attualmente al vertice della categoria. In occasione del Passion Black Friday di Unieuro, è disponibile al prezzo di 1.299€, un'offerta imperdibile per il modello da 55 pollici, l'ultima generazione del 2024. Un'opportunità da cogliere per chi cerca il massimo della tecnologia e della versatilità.

LG OLED evo C4 da 55", chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED evo C4 è consigliata a chi cerca un'esperienza visiva di alto livello, grazie al processore sinergico α9 Gen7 che garantisce un realismo e una qualità d'immagine senza precedenti. È la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano godere dei loro contenuti preferiti con una qualità visiva superiore, grazie anche alla tecnologia Brightness Booster che offre immagini più brillanti e definite.

Inoltre, il design ultra slim e i bordi sottilissimi la rendono un complemento d'arredo elegante per ogni ambiente, esaltando l'esperienza di visione. Per gli amanti del gaming di ultima generazione, questa TV offre una risposta immediata e un gameplay fluido e reattivo, con tempi di riposta di soli 0,1 millisecondi e compatibilità con le tecnologie di refresh variabile VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium.

La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos arricchisce inoltre l'esperienza ludica con una qualità d'immagine e un audio posizionale di livello superiore. Infine, la piattaforma smart webOS 24 con comandi vocali in vivavoce e l'aggiornamento garantito del sistema operativo rendono LG OLED evo C4 una scelta futuro-proof per chi cerca il meglio dell'intrattenimento domestico.

