Sorpresa con questa TV OLED! Il prezzo resta quello del Black Friday

La LG OLED evo C4 da 42 pollici continua a mantenere il prezzo vantaggioso post-Black Friday, con un prezzo invariato rispetto ai giorni scorsi, quando era disponibile a soli 749€. Con uno sconto del 42%, è un'opportunità imperdibile per chi se l’è lasciata sfuggire durante l'evento della scorsa settimana. Un vero affare, soprattutto considerando che la serie C4 di LG è riconosciuta come una delle migliori smart TV del 2024.

LG OLED evo C4 2024, chi dovrebbe acquistarla?

La LG OLED evo C4 è la scelta ideale per coloro che non vogliono scendere a compromessi in fatto di qualità dell'immagine e sono alla ricerca di una TV che possa offrire non solo una visione cinematografica a casa propria, ma anche un’esperienza di gioco senza pari. Grazie alla sua innovativa tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti e il processore α9 Gen7 con AI, questa TV è in grado di offrire un'esperienza visiva incredibilmente dettagliata e colorata, che trasforma la visione di film, serie TV e documentari in un’avventura visivamente immersiva.

Con il suo supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, porta direttamente nel soggiorno dei suoi utenti un'esperienza audiovisiva da cinema. Gli appassionati di videogiochi troveranno nella LG OLED evo C4 il loro miglior alleato, grazie alle caratteristiche specificamente progettate per il gaming come il basso input lag, la compatibilità con VRR, Gsync e Freesync e le 4 porte HDMI che supportano il gameplay in 4K a 144fps.

Il Game Dashboard & Optimizer facilita l'ottimizzazione delle impostazioni per una sessione di gioco ideale, rendendola perfetta anche come monitor per PC. Infine, chi desidera tenersi al passo con le ultime novità tecnologiche apprezzerà i piani di aggiornamento del sistema operativo webOS promessi per i prossimi cinque anni, garantendo così una smart TV sempre aggiornata e al passo con i tempi. A un prezzo ridotto a soli 749€, la LG OLED evo C4 rappresenta un investimento di lungo termine per gli amanti dell'intrattenimento di qualità e del gioco ad alte prestazioni.

