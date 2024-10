Non buttare soldi per i grandi Mini LED! La LG G4 è al -31%, la miglior TV del 2024

La Festa delle Offerte Prime vi permette di godere di un risparmio del 31% su una delle smart TV più innovative del momento. Dotata del rivoluzionario processore α11, della tecnologia Brightness Booster Max e un esclusivo Design One Wall per installazioni a filo muro eleganti, la LG G4 può arrivare nelle vostre case a fronte di una spesa di 1.662,93€ anziché 2.399€.

LG OLED evo G4, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della LG OLED evo G4 è consigliato a chi non vuole semplicemente guardare la televisione, ma cerca un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello. Grazie al processore α11, specificamente progettato per gli schermi OLED da LG, questa smart TV è in grado di offrire immagini e suoni raffinati, ideali per gli amanti del cinema che desiderano portare l'esperienza delle sale cinematografiche nella propria casa.

Inoltre, con la tecnologia Brightness Booster Max, le immagini sono fino al 30% più luminose rispetto agli schermi OLED tradizionali di LG, soddisfacendo anche gli utenti più esigenti in termini di qualità dell'immagine. Allo stesso tempo, LG OLED evo G4 si rivela una scelta eccellente per i gamer grazie alle sue specifiche adatte al gaming di alto livello: con un gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto e 4 porte HDMI per supportare il gaming in 4K a 144fps con VRR, Gsync e Freesync, questa TV garantisce un'esperienza di gioco senza precedenti.

L'aggiunta del design One Wall, che permette un montaggio a filo muro similare a un quadro, lo rende un prodotto di design che si adatta perfettamente a ogni ambiente domestico, offrendo allo stesso tempo una tecnologia di ultima generazione per un intrattenimento senza eguali. Con un prezzo di 1662,93€, rappresenta un investimento per chi cerca il meglio della tecnologia televisiva attuale.

