Con la soundbar LG da 130€, super scontata, ti fai un home theater

Le soundbar vengono spesso scartate perché, nonostante integrino diversi altoparlanti in un’unica barra, non riescono a ricreare il suono surround caratteristico di un vero impianto multicanale. Tuttavia, la LG SQC4R potrebbe cambiare questa percezione: grazie alla sua tecnologia avanzata, i costosi sistemi multicanale potrebbero diventare superflui. Amazon offre questa soundbar, completa di altoparlanti surround e subwoofer, al prezzo incredibile di 129,99€, una cifra impensabile per un sistema audio tradizionale composto dallo stesso numero di altoparlanti.

LG SQC4R, chi dovrebbe acquistarla?

La LG SQC4R è l'ideale per chi desidera trasformare il proprio soggiorno in un vero e proprio cinema casalingo. Grazie ai suoi 220W di potenza e alla tecnologia audio surround Dolby Digital, questo sistema audio offre un'esperienza sonora coinvolgente, perfetta per gli appassionati di film, serie TV e videogiochi che cercano un suono di qualità cinematografica.

Inoltre, questa soundbar è adatta per gli amanti della musica che desiderano sfruttare le funzionalità come la connettività Bluetooth per riprodurre le loro playlist preferite e con bassi profondi e potenti. La compatibilità con LPCM e l'equalizzatore dei bassi arricchiscono ulteriormente l'ascolto, rendendola un sistema audio versatile per ogni tipo di intrattenimento.

La facilità di installazione e l'uso confortevole sono pensati per chi cerca soluzioni tecniche avanzate ma senza complicazioni. Con il collegamento wireless con il subwoofer, la LG SQC4R elimina la necessità di cavi ingombranti, garantendo una maggiore comodità e un aspetto più ordinato dello spazio abitativo. La funzione Bluetooth Stand-by, che permette alla soundbar di accendersi automaticamente e iniziare a riprodurre quando l'audio viene trasmesso, insieme alla compatibilità con il telecomando del televisore LG, sono elementi apprezzati da chi predilige soluzioni immediate per l'intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon