Lindt ti regala una piastra per crepes! Scopri come vincerla!

Per tutti i golosi di cioccolato, Lindt lancia un nuovo concorso che premia i più fortunati con una piastra per crepes Ariete e un buono spesa da 300 euro. Partecipando al concorso “Tailor Made Lindt Excellence Maxi”, attivo fino al 20 novembre 2024, potreste vincere subito grazie alla modalità instant win. La piastra, dallo stile vintage anni ’50, è perfetta per preparare gustose crepes fatte in casa.

Concorso "Tailor made Lindt Excellence Maxi": come partecipare

Partecipare è semplicissimo: acquistate 3 prodotti Lindt (tra cui una tavoletta Excellence) in uno dei punti vendita Famila, Famila Super Store, Iper Famila o Galassia aderenti all’iniziativa. Una volta effettuato l’acquisto, conservate lo scontrino e inviate un SMS al numero 366 4999385. L’SMS dovrà contenere i dati dello scontrino separati da asterisco, includendo: data, ora, numero progressivo senza zeri iniziali, e importo totale (ad esempio, 7,15 € si scriverà 715).

Ogni giorno, uno dei partecipanti potrà vincere subito una piastra Ariete tramite l’instant win, e tutti i partecipanti concorreranno per l’estrazione finale di un buono spesa da 300 euro valido nei punti vendita dove è stato effettuato l’acquisto. L’estrazione finale si terrà entro il 20 dicembre 2024, alla presenza di un notaio, per decretare il vincitore del super premio.

Non perdete questa occasione per trasformare il vostro amore per il cioccolato Lindt in una chance di vincere! Scegliete i vostri prodotti Lindt preferiti, partecipate al concorso e scoprite subito se siete tra i fortunati vincitori. Per ulteriori dettagli e il regolamento completo, consultate il sito ufficiale Lindt.

Vedi il regolamento completo