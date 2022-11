Uno dei piaceri degli italiani, conosciuto ormai il tutto il mondo, è sicuramente il caffé. Essendo così appassionati siamo anche tra i maggiori produttori di macchine per caffé al mondo, con tantissimi esempi di buona fattura. Se cercate un’ottima soluzione a un prezzo modico e volete una macchina con un design particolare vi segnaliamo questa eccellente offerta su eBay per la macchina a cialde DIDIESSE Frog Revolution Base, che viene venduta per il Black Friday a soli 99€, con inclusa anche una fornitura di cialde Borbone.

La Frog Revolution è una macchina per caffé dal design divertente e colorato che si adatta a ogni esigenza. Ideale per l’ambiente domestico, ma utile e pratica anche per l’ufficio. Il sistema a cialde è il sistema più sostenibile per gustare un ottimo caffè, grazie alla biodegradabilità del filtro carta che avvolge il prodotto senza alterarne l’aroma. Inoltre questa macchina è dotata di vano portabottiglia e dei comodissimi porta accessori per riporre comodamente cialde, zucchero, bicchieri e palette.

Ciò detto, vi ricordiamo che su eBay potete trovare i Cyber edays con tantissime offerte fino al 70% di sconto, vi consigliamo quindi di controllare la nostra news con tutte le informazioni relative. Inoltre, prima di completare i vostri acquisti, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!