Risparmiare 321€ su una scrivania? Ecco come con questa offerta

Per chi cerca un arredamento che unisca eleganza, funzionalità e comfort, l'offerta sulla scrivania regolabile OAK Mahogany rappresenta un'opportunità da non perdere. Con un risparmio di oltre 320€, questa scrivania, realizzata in vera quercia massiccia, è la scelta ideale per chi vuole aggiungere un tocco di lusso al proprio spazio di lavoro. Invece di 1.070€, il prezzo della scrivania è ora di soli 749€, un affare che non lascia indifferenti.

OAK Mahogany, chi dovrebbe acquistarla?

La scrivania Mahogany in rovere massiccio di OAK rappresenta la scelta ideale per gli amanti di design che non vogliono scendere a compromessi tra estetica e funzionalità. Con la sua finitura in mogano profondo che esalta le naturali venature del legno, questa scrivania regolabile in altezza si rivela perfetta per chi lavora molte ore al computer e desidera alternare posizioni sedute e in piedi.

Il sistema elettrico con quattro posizioni memorizzabili vi permetterà di trovare sempre l'altezza perfetta, mentre la robusta struttura in acciaio verniciato a polvere supporta fino a 160 kg, garantendo stabilità anche con attrezzature pesanti. Realizzata in rovere massiccio al 100% con bordi di 4 cm e parte centrale rinforzata di 2 cm, questa scrivania è pensata per durare nel tempo senza deformarsi.

La finitura a olio duro cerato la rende resistente all'acqua e alle macchie, caratteristica fondamentale per chi cerca un mobile di pregio ma pratico per l'uso quotidiano. Il sistema anti-collisione incorporato aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, arrestando e invertendo automaticamente il movimento in caso di ostacoli. È la soluzione ideale per chi desidera creare un ambiente di lavoro ergonomico senza rinunciare all'eleganza di un mobile di carattere.

