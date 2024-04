Mediaworld: acquista ora, e comincia pagare ad AGOSTO!

Quando si tratta di fare acquisti tech risparmiando davvero tanto, uno dei primi eventi che viene in mente, soprattutto in questo periodo, è il Black Friday. Tuttavia, se avete necessità di sostituire i vostri vecchi dispositivi, non dovrete aspettare fino a novembre: Mediaworld ha dato il via a una nuova iniziativa promozionale che, fino al 25 aprile, vi permetterà di fare i vostri acquisti sfruttando, oltre a importanti sconti, anche la possibilità di dilazionare i pagamenti in comode rate mensili a tasso zero, con la prima rata ad agosto!

Tutto vero tasso zero Mediaworld, perché approfittarne?

Anche altri rivenditori offrono questa opportunità, è vero, ma ciò che rende speciale l'iniziativa "Tutto vero tasso zero" di Mediaworld è che potrete acquistare gli articoli che vi servono oggi stesso, ma iniziando a pagarli solo da agosto 2024. Spendendo, infatti, almeno 199,00€ sui prodotti che partecipano all'iniziativa potrete dilazionare la spesa in 20 rate mensili grazie a Findomestic, godendo di TAN fisso e TAG al 0%.

Questa tornata promozionale spazia attraverso diverse categorie, dai computer agli elettrodomestici passando per gli smartphone e molto altro. Si tratta, dunque, di un'opportunità perfetta per chiunque abbia necessità di acquistare prodotti top di gamma o comunque molto costosi, come i grandi elettrodomestici, potendo contare sul pagamento dilazionato e sui forti sconti.

Potrete far partire il finanziamento sia in negozio che, ancor più comodamente, online, semplicemente scegliendo il finanziamento tra le modalità di pagamento, calcolando le rate sul sito Findomestic, compilando il form e firmando il contratto online. Ovviamente vi verranno richiesti documenti come la carta d'identità e un documento di reddito (come la busta paga), ed entro pochi giorni vi verrà comunicato l'esito del finanziamento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprire tutti i prodotti in promozione. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che la promozione durerà solo fino al 25 aprile.

