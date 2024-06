Mediaworld Red Price: compra sul sito e scopri come ricevere coupon per ogni acquisto!

Per chi è abituato a fare acquisti su Mediaworld, questo è il momento ideale per acquistare i prodotti desiderati. Diventando membri del Mediaworld Club, senza alcun costo di iscrizione, è possibile accumulare punti spendibili in buoni sconto. I punti si accumulano semplicemente facendo acquisti sul sito, e grazie alla promozione Red Price in corso fino al 27 giugno, alcuni prodotti offrono il doppio dei punti. Ogni euro speso corrisponde a 1 punto. Ecco come vengono convertiti i punti: 450 punti equivalgono a 5€ di buono sconto, 1000 punti a 15€, 2000 punti a 30€ e 3000 punti a 50€.

Mediaworld Red Price, perché approfittarne?

Oltre alla possibilità di accumulare punti extra, il Mediaworld Red Price offre anche l'accesso a sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Questo significa che non solo state risparmiando accumulando punti per futuri acquisti, ma potete anche approfittare di offerte esclusive su articoli tech, elettrodomestici e molto altro ancora. È un'opportunità da non perdere per chi ama il miglior rapporto qualità-prezzo.

Tra i prodotti in promozione che vi garantiranno la raccolta di punti extra c'è la PS5 Slim abbinata al videogioco EA SPORTS FC24. Questo bundle non solo vi permette di vivere un'esperienza di gioco coinvolgente con uno dei titoli sportivi più apprezzati, ma vi consente anche di accumulare punti a un ritmo accelerato grazie alla promozione Red Price.

È un'occasione unica per ottenere una delle console più ambite di questo periodo storico e beneficiare di un vantaggio extra con i punti Mediaworld Club. Non ci resta che invitarvi ad approfittare delle offerte in corso e iniziare ad accumulare punti per riscuotere buoni sconto che renderanno ancora più conveniente il vostro prossimo shopping su Mediaworld. Il tempo per accumulare il doppio dei punti non è molto, pertanto affrettatevi.

