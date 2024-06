MENO DI METÀ PREZZO per la cassa Bluetooth JBL Charge 5: che AFFARE!

Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth potente e versatile, che vi permetta di godere di un'esperienza sonora eccezionale ovunque voi siate, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Unieuro. JBL Charge 5 è infatti disponibile al prezzo stracciato di 95,24€, ottenibile grazie a un doppio sconto, visto che il prezzo di 126,99€, già ottimo, verrà ridotto del 25% una volta aggiunto il dispositivo nel carrello.

Speaker Bluetooth JBL Charge 5, chi dovrebbe acquistarlo?

La Cassa Bluetooth JBL Charge 5 rappresenta la scelta ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità del suono anche in movimento, risultando perfetta per appassionati di musica che ricercano bassi corposi e un suono potente, accompagnati da un dispositivo dall'elevata portabilità. Grazie alla sua resistenza ad acqua e polvere IPX67, è particolarmente indicato per essere utilizzato in ambienti esterni come spiagge, parchi o aree piscina, permettendo di godere della propria playlist preferita senza preoccuparsi delle condizioni meteorologiche. Di sicuro un toccasana per questa estate appena iniziata!

Inoltre, con un'autonomia fino a 20 ore e la funzione di powerbank integrato, garantisce divertimento senza preoccupazioni, assieme alla possibilità di ricaricare i propri dispositivi in assenza di prese elettriche. La feature PartyBoost, che consente di collegare più casse compatibili per un effetto stereo amplificato, lo rende l'accessorio ideale per chi ama organizzare feste e raduni con amici. Risulta compatibile su mobile sia su Android che iOS, ed è ottima ovviamente anche per dispositivi fissi, come PC e TV.

In conclusione, disponibile al prezzo di 95,24€, la Cassa Bluetooth JBL Charge 5 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un altoparlante portatile di qualità ottima. Con la sua resistenza all'acqua e alla polvere, una buona durata della batteria e le feature come la modalità powerbank e PartyBoost, la rendono un accessorio estivo per feste e serate al mare o in piscina perfetto.

