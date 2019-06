Microsoft OneDrive Personal Vault, una cassaforte per il vostro cloud

Microsoft ha annunciato Personal Vault, un nuovo servizio della piattaforma cloud OneDrive, che consente di conservare i file più importanti con un livello di sicurezza ancora più elevato del normale.

‎Microsoft ha annunciato ‎‎OneDrive Personal Vault‎‎, una nuova funzionalità del servizio di cloud storage OneDrive, che consente di proteggere i file con un ulteriore livello di sicurezza. Personal Vault infatti crea un’area protetta all’interno di OneDrive che richiede un metodo di autenticazione forte o a due fattori per ottenere l’accesso. Per quest’ultimo infatti è necessario l’utilizzo di un PIN o di un codice inviato tramite mail o SMS, ma è anche possibile utilizzare tecnologie biometriche come riconoscimento facciale o impronte digitali. È anche possibile, infine, utilizzare l’applicazione Microsoft Authenticator.‎

‎Personal Vault è disponibile sia sulla versione web di OneDrive che su PC, e anche nelle app mobile per Android e iOS. ‎Oltre a inserire file, Personal Vault consente anche di effettuare scansioni di documenti, scattare foto e girare video direttamente dal suo interno. ‎

‎Sui computer con Windows 10 inoltre, quando i file vengono memorizzati in Personal Vault, sono anche sincronizzati in una zona del disco rigido locale, crittografata tramite BitLocker. Tutti i file custoditi su OneDrive inoltre sono cifrati sia durante la permanenza sul cloud sia mentre transitano verso altri dispositivi. ‎

‎Infine, sempre a garanzia di massima sicurezza, Personal Vault ha un’ulteriore funzione per proteggere i file, chiudendosi automaticamente da solo dopo un certo periodo di inattività. Per accedere dunque a un file lasciato aperto, dopo un certo periodo di tempo sarà necessario effettuare nuovamente l’autenticazione. ‎

Il roll out di Personal Vault purtroppo sarà un po’ lungo. Microsoft inizialmente renderà il servizio disponibile in Australia, Nuova Zelanda e Canada, estendendolo poi man mano al resto del mondo. In ogni caso Personal Vault dovrebbe essere disponibile a tutti gli utenti entro la fine di quest’anno.