Cassa Bluetooth da 360W con 2 microfoni per karaoke e luci da discoteca. Affare a 110€!

Non avete il budget per acquistare una delle più grandi JBL Partybox? Nessun problema! Oggi Amazon offre una cassa Bluetooth con potenza e design comparabili a un costo molto più contenuto, grazie a un doppio sconto che ha reso il precedente minimo storico quasi un prezzo pieno. Invece dei precedenti 199,99€, il prezzo scende improvvisamente a soli 109,99€, merito anche al coupon di 50€ applicabile direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 50€ durante il checkout

Moukey MHs265-1, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete amanti del karaoke o cercate l'accessorio perfetto per rendere ogni occasione una festa indimenticabile, la Moukey MHs265-1 è la cassa che fa al caso vostro. Questo modello non è indicato solo per gli aspiranti cantanti, ma anche per chi desidera un sistema audio versatile e portatile che possa animare qualsiasi ambiente, dal piccolo raduno familiare alle feste più grandi con amici.

Grazie ai suoi doppi woofer da 6,5", offre una qualità del suono premium con bassi potenti e alti nitidi, soddisfacendo quindi gli amanti della musica più esigenti. Inoltre, è ideale per coloro che non vogliono preoccuparsi di fili e configurazioni complicate, grazie ai microfoni wireless UHF inclusi e alla connessione Bluetooth.

La Moukey MHs265-1 troverà il suo posto non solo nelle case delle persone, ma può essere facilmente trasportata in campeggio, a pic-nic o in qualsiasi luogo all'aperto, grazie alla sua batteria integrata. Le luci da discoteca incorporate creano poi un'atmosfera festosa, aggiungendo quel tocco magico che trasforma ogni serata in un evento speciale.

Vedi offerta su Amazon