Basta monitor sulla scrivania! Usa questo braccio scontato, capace di sorreggere pesi enormi

Avete presente i migliori supporti per TV? Immaginate di poter portare la stessa comodità sulla vostra scrivania con un supporto per monitor per PC. Elevando il monitor, senza la base ingombrante, si libera spazio prezioso sulla scrivania. Inoltre, grazie alle regolazioni del braccio, potete allineare il monitor all'altezza ideale per una visione ottimale. Il braccio per monitor Hinomi MovMax si distingue per la sua qualità e, ora, anche per il suo prezzo: è attualmente in offerta a soli 79€ anziché 129€. Se avete una postazione con più monitor, vi suggeriamo anche la versione a doppio braccio, scontata a 129€ invece di 199€.

Vedi offerta su Hinomi

Braccio per monitor Hinomi MovMax, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MovMax è consigliato a professionisti e appassionati del settore tecnologico che desiderano migliorare l'ergonomia del proprio spazio lavorativo o di gioco. Grazie alla sua struttura inclinabile ottimizzata, il MovMax offre una migliore capacità di carico e permette regolazioni fluide in tutte le direzioni, rendendolo ideale per chi utilizza monitor di grandi dimensioni e desidera preservare una postura corretta durante le lunghe ore d'uso.

La facilità con cui si possono effettuare queste regolazioni consente agli utenti di trovare l'angolazione perfetta per ogni necessità, riducendo la tensione sul collo e sulle spalle. Inoltre, il sistema di arresto rotazione a 180° o 360° del MovMax elimina il rischio di oscillazioni involontarie che potrebbero danneggiare sia il monitor che la parete, offrendo sicurezza aggiuntiva e tranquillità d'animo.

La gestione integrata dei cavi e l'installazione facilitata sul lato superiore, con una piastra VESA rimovibile, garantiscono non solo un'installazione semplificata ma anche uno spazio di lavoro ordinato e privo di ingombri. Supportando un peso fino a 20 kg, il MovMax si adatta a una vasta gamma di monitor, compresi quelli curvi e piatti, rendendolo la soluzione ideale per chi cerca un'esperienza visiva confortevole, sicura ed esteticamente gradevole.

Vedi offerta su Hinomi