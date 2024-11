Minimo storico per questo proiettore, e in più ricevi il supporto per posizionarlo

Un piccolo proiettore per una visione di livello cinematografico? Dotato di Google TV e Netflix integrato, il Nebula Capsule 3 è quello da acquistare oggi! Con le offerte Black Friday di Amazon, lo prendete non solo al miglior prezzo di sempre (329,99€), ma ricevete anche un supporto per posizionarlo in modo preciso. Vi basta aggiungere nel carrello non solo il proiettore, ma anche il relativo prodotto associato, dopo aver cliccato su "Articoli idonei".

Nebula Capsule 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nebula Capsule 3 è ideale per coloro che non vogliono rinunciare all'esperienza di un cinema dove e quando desiderano. Questo mini proiettore portatile, con la sua capacità di proiezione fino a 120 pollici e una qualità dell'immagine di 1080p accompagnata da 200 lumen di luminosità, soddisfa le esigenze di chi cerca una visione nitida e coinvolgente in qualsiasi ambiente.

Aggiungendo il vantaggio di Google TV e Netflix già integrati, si rivela perfetto per gli appassionati del binge-watching desiderosi di accedere ai loro contenuti preferiti in comfort e con facilità. Il supporto Dolby Digital garantisce, inoltre, un'esperienza sonora di qualità, immersiva quanto quella visiva. Non solo gli amanti del cinema ma anche viaggiatori che necessitano di una soluzione comoda e veloce per condividere presentazioni e contenuti multimediali troveranno nel Nebula Capsule 3 il loro alleato.

La sua portabilità è senza pari grazie alle dimensioni compatte e alla batteria integrata che assicura fino a 2,5 ore di visione ininterrotta o 8 ore di riproduzione musicale. La configurazione é semplice e rapida, grazie alla tecnologia di adattamento ambientale intelligente, che in soli tre secondi ottimizza lo schermo per una qualità di visione ottimale. In offerta a 329,99€ da un prezzo originario di 499,99€, Nebula Capsule 3 rappresenta una soluzione avveniristica per chiunque cerchi un'esperienza di visione portatile e versatile.

Vedi offerta su Amazon