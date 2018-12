Netflix ad abbonamento settimanale. Primi test in Austria a partire da 2,49 euro

Netflix sta sperimentando anche in Europa, esattamente in Austria, una nuova strategia tariffaria basata su “abbonamento” settimanale. SmartDroid.de riporta che alcuni nuovi clienti possono scegliere, oltre ai pacchetti mensili tradizionali Base (7,99), Standard (10,99) e Premium (13,99) le rispettive versioni settimanali da 2,49, 2,99 e 3,99 euro.

Ovviamente la seconda opzione è conveniente solo per chi decide di accedere al servizio per brevi periodi, ma appare pur sempre come una possibilità in più per avvicinare nuovi clienti. Senza contare la possibilità di soddisfare le esigenze dei “malati” di binge watching, che sono capaci di guardare tutti gli episodi di una serie durante un’unica lunga sessione. Oppure quelle di chi attende solo specifiche stagioni e non è interessato a tutta l’offerta Netflix.

“Netflix sta attualmente testando varie opzioni di pagamento in piccole aree selezionate. L’obiettivo è rendere Netflix più piacevole e accessibile alle persone in tutto il mondo. In questo caso, testeremo semplicemente diverse opzioni di pagamento per capire meglio quali opzioni di pagamento gli utenti trovano utili. Questi test di solito variano nella durata del test e nell’area, quindi non tutti gli utenti potenziali hanno accesso a tali funzioni di test”, ha risposto Netflix una volta contattata sull’argomento.

Insomma, la possibilità di segmentare ulteriormente le tariffe appare affascinante, soprattutto considerando il fatto che nella peggiore delle ipotesi si potrebbe spendere una cifra nettamente inferiore rispetto al singolo noleggio di un film su molte piattaforme concorrenti.