Nuova offerta Sky TV con Eurosport + Sky Calcio a soli 14,90€ al mese per 18 mesi!

Esistono molteplici motivi convincenti per abbonarsi a Sky, specialmente ora con l'introduzione di 10 nuovi canali Eurosport dedicati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, tra cui uno in qualità 4K. Per rendere il servizio ancora più allettante, Sky ha lanciato una nuova offerta valida fino al 30 settembre: i nuovi clienti potranno beneficiare di un notevole risparmio per i primi 18 mesi di abbonamento. Il pacchetto include Sky TV con Eurosport + Sky Calcio a soli 14,90€ al mese anziché 33€. Questa offerta è disponibile esclusivamente online. Per maggiori informazioni e per attivare l'abbonamento, vi invitiamo quindi a visitare la pagina promozionale al seguente link.

Vedi offerta su Sky

Pacchetto e offerte Sky Calcio, perché approfittarne?

Dal 14 giugno al 14 luglio, gli abbonati potranno seguire in diretta tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, con ben 20 partite in esclusiva disponibili su Sky. Questo evento imperdibile non solo garantisce un'esperienza di visualizzazione di alto livello, ma anche la possibilità di vivere ogni momento clou del torneo continentale con dettagli e analisi esclusive.

Sky Calcio non delude mai gli appassionati del calcio italiano e internazionale, offrendo le migliori partite della Serie A e oltre. Con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato, le serate di calcio saranno ancora più coinvolgenti, con appuntamenti fissi il sabato alle 20.45, la domenica alle 18.00 e il lunedì alle 20.45. Non solo Serie A, ma anche tutto il meglio del calcio europeo con le partite esclusive di Premier League e Bundesliga.

Oltre al calcio, Sky TV offre un panorama completo di eventi sportivi che spaziano dal grande tennis con Roland Garros e Australian Open, al ciclismo e agli sport invernali, fino al basket italiano e agli altri eventi Eurosport. Con la Serie C 2024/25 completamente disponibile su Sky, comprese 1143 partite in esclusiva nazionale e 48 in co-esclusiva a stagione, gli appassionati potranno seguire ogni fase della Regular Season, i Playoff, la Coppa Italia dal dagli ottavi di finale e la Supercoppa. Insomma, per chiunque sia appassionato di sport e desideri vivere ogni emozione direttamente dal divano di casa propria, l'abbonamento a Sky Calcio rappresenta un investimento appagante.

Vedi offerta su Sky