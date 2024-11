Nuovo concorso Findus: vinci gift card da 250€!

Per gli amanti dei prodotti Findus, è iniziato oggi, 7 novembre 2024, il nuovo concorso “In viaggio con Findus”, un’iniziativa che vi permette di vincere straordinari premi ogni ora e di partecipare a un’estrazione finale con in palio una vacanza all-inclusive. Questo concorso, attivo fino al 20 novembre 2024, è un’opportunità unica per arricchire i vostri acquisti quotidiani e vivere momenti indimenticabili. Scoprite subito come partecipare e avere la possibilità di aggiudicarvi Gift Card Esselunga da 250€ e una vacanza da sogno!

Concorso “In viaggio con Findus”: come partecipare

Partecipare al concorso è semplice e alla portata di tutti. Dal 7 novembre 2024 al 20 novembre 2024, dalle ore 8:00 alle ore 19:59, sarà sufficiente acquistare 3 prodotti Findus in un unico scontrino, presso i punti vendita fisici Esselunga oppure tramite gli acquisti online su Esselunga e sull’App ufficiale dell’insegna. Questo requisito vi darà diritto a partecipare al concorso e tentare la fortuna sia con le estrazioni orarie sia con quella finale.

Uno dei principali vantaggi di questa promozione è il meccanismo Instant Win che permette di scoprire subito se avete vinto. Ogni ora, infatti, è in palio una Gift Card Esselunga del valore di 250€, con un totale di 168 carnet distribuiti durante tutta la durata del concorso. Dopo aver effettuato l’acquisto, non dovrete fare altro che collegarvi al sito dedicato al concorso, inserire i dati personali e quelli dello scontrino per partecipare all’estrazione oraria. Un premio ogni ora rappresenta un’enorme opportunità di vincita, ideale per chiunque voglia provare ad aggiudicarsi un buono spesa per i propri acquisti futuri.

Oltre alla possibilità di vincere ogni ora, tutti i partecipanti concorreranno automaticamente all’estrazione finale che mette in palio un voucher vacanza del valore di 8.900 €. Il vincitore potrà scegliere tra una vacanza al mare in Sardegna o una suggestiva vacanza in montagna in Trentino Alto Adige. Entrambe le opzioni sono all-inclusive, perfette per una fuga rilassante o avventurosa in compagnia di famiglia o amici, fino a un massimo di quattro persone. Questa esperienza esclusiva aggiunge un ulteriore elemento di prestigio al concorso “In viaggio con Findus”, rendendo l’iniziativa ancora più interessante.

Ma le sorprese non finiscono qui: i partecipanti al concorso “In viaggio con Findus” possono anche approfittare del cashback Capitan Findus, un’ulteriore occasione per risparmiare sui propri acquisti. Un vantaggio extra che rende l’acquisto dei prodotti Findus ancora più conveniente e vi premia oltre al concorso principale.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: approfittate di ogni acquisto per partecipare al concorso, inserite i dati del vostro scontrino e preparatevi a scoprire se sarete tra i fortunati vincitori. La fortuna potrebbe sorridervi già oggi!

