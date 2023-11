OFFERTA TOP! Samsung Smart TV QLED 55" scontata del 46%!

Se siete alla ricerca di una smart TV che vi soddisfi la sera durante la visione dei vostri film e serie TV preferite, specialmente durante queste e future giornate invernali, vi invitiamo a non lasciarvi sfuggire l'offerta di Amazon sulla Samsung Q60C. Questo modello sarà interessante soprattutto se possedete ancora un televisore obsoleto o un modello recente che si limita però alla tradizionale tecnologia a LED.

La Samsung Q60C, infatti, è dotata della tecnologia QLED, che rappresenta un compromesso ottimale tra i modelli di fascia entry level e quelli OLED, e oggi Amazon la propone a un prezzo davvero vantaggioso: soli 569,00€, grazie a uno sconto del 46% mai così alto su questo modello.

Samsung Q60C, chi dovrebbe acquistarla?

Con la sua tecnologia QLED, la diagonale di 55 pollici, l'assistente vocale Bixby e la piattaforma Gaming Hub, la Samsung Q60C si rivelerà l'acquisto ideale per chi ha un soggiorno di dimensioni medie o ampie, per gli amanti dei film e dei videogiochi, e per coloro che desiderano un'interazione vocale avanzata con il proprio televisore. In particolare, il supporto Bixby rappresenta un valore aggiunto notevole, soprattutto per chi possiede già altri dispositivi a casa che supportano l'assistente virtuale di Samsung. In questo modo, sarà possibile integrare la smart TV con gli altri elettrodomestici, ottenendo potenzialmente un controllo più preciso e più funzionalità rispetto a quelle offerte da Alexa o Google Assistant.

Con il Gaming Hub, inoltre, non sarà necessario possedere una console per giocare ai videogiochi. Sarà sufficiente abbonarsi a uno dei tanti servizi di gaming in cloud disponibili e potrete giocare direttamente dalla TV, senza dover installare o collegare alcunché. Ma non è tutto: se possedete una soundbar Samsung, specialmente se di recente produzione, allora la Samsung Q60C sarà un acquisto ancora più mirato, potendo sfruttare la funzione Q-Symphony per migliorare ulteriormente l'audio generale. Questa caratteristica consente infatti di unire gli speaker della smart TV con quelli della soundbar, ottenendo un suono avvolgente.

Fino a pochi mesi fa, era possibile acquistare una smart TV Samsung QLED a un prezzo simile, risalente però a un modello 2022 o 2021. Con il passare del tempo, Samsung ha introdotto diverse ottimizzazioni nei suoi nuovi modelli, che non riguardano solamente il miglioramento della qualità dell'immagine, ma anche quello delle funzioni. Considerando che al termine dello sconto il costo di questo modello del 2023 potrebbe ritornare tra i 620,00€ e i 650,00€, come era solo poche settimane fa, possiamo dire che questo è il momento ideale per acquistarlo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

