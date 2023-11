Offerte Calendari dell'Avvento LEGO! Ultimo giorno per risparmiare

Ormai il Black Friday è diventato anche un momento ideale per acquisare i Regali di Natale, e quale regalo migliore se non un bel calendario dell'avvento LEGO? Quindi vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire l'offerta su questi 3 calendari che vengono proposti a 26,59€ invece del prezzo di listino di 37,99€!

Calendari dell'avvento LEGO, chi dovrebbe acquistarli?

Presto detto, questo è ovviamente un acquisto consigliato a tutti gli appassionati e collezioni LEGO ed è adatto sia al fan che non vuole perdersi le minifigure a tema, sia come regalo di Natale per un bambino, che ogni giorno si troverà un nuovo personaggio o un nuovo mini LEGO da montare. I 3 calendari in sconto sono quelli di Star Wars, quello di Hary Potter, e per concludere quello degli Avengers.







Tutti questi calendari sono composti da una scatola popup che fa da sfondo a tutte le sorprese che andrete ad aprire ogni giorno fino a Natale. All'interno di ogni casella troviamo dei personaggi oppure dei mini LEGO da costruire, come ad esempio un piccolo shuttle imperiale, piccoli elementi dei Tre Manici di Scopa o il Quinjet degli Avengers.

Se siete alla ricerca di un bel regalo di Natale per un appassionato LEGO non lasciatevi sfuggire queste 3 offerte sui calendari dell'avvento che scendono a soli 26,59€ e solo per oggi!

