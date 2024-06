Offerte di giugno QVC: la migliore tecnologia a rate e in SUPER SCONTO!

Se seguite spesso QVC in TV e vi siete imbattuti in un prodotto che vi ha colpito, magari per il prezzo scontato, potreste trovarlo direttamente nel negozio online di QVC allo stesso prezzo. Questo vale soprattutto per i prodotti di elettronica, dato che QVC ha attualmente scontato molti articoli tech per le offerte di giugno. Inoltre, alcune delle migliori offerte sono disponibili solo online e non vengono mostrate in televisione, il che rende ancora più vantaggioso dare un'occhiata alla pagina promozionale.

Elettroshop QVC, perché approfittarne?

QVC non solo trasmette le sue offerte in TV, ma offre anche la possibilità di acquistare comodamente online, dove troverete una selezione ampliata di prodotti e promozioni esclusive. Questo è attualmente vantaggioso, come detto, per chi cerca articoli di elettronica, come smartphone, tablet e accessori tech vari, tutti disponibili con interessanti sconti che potrebbero non essere visibili in televisione.

Uno dei prodotti che ha catturato l'attenzione è la piccola cassa bluetooth SBS Mini Rio, attualmente scontata del 24% e venduta a soli 29,90€. Questa cassa compatta viene accompagnata da un microfono, rendendola ideale per feste, eventi e piccoli convegni. La connessione wireless è compatibile sia con iPhone che con telefoni Android, mentre lo slot per TF Card da 32 GB consente di riprodurre brani direttamente dalla memoria.

I comandi integrati permettono di regolare il volume e cambiare traccia con facilità, mentre la batteria offre fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica. Le dimensioni compatte e la presenza di una maniglia rendono la SBS Mini Rio molto portatile, perfetta per essere trasportata ovunque andiate. Da segnare poi che il microfono è dotato di 5 effetti di modulazione vocale, rendendola ideale anche per karaoke o discorsi pubblici. Questo esempio dimostra come QVC sia in grado di offrire non solo prodotti di qualità, ma anche occasioni da non perdere per chi cerca buoni affari nel campo dell'elettronica.

