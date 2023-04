Possedete un semplice spazzolino tradizione e ritenete che non vi assicura una valida igiene orale? In tal caso, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra utilissima guida ai migliori spazzolini elettrici smart ma, in più, vi proponiamo la promozione attiva sull’Oral-B iO 8n! Per poco potrete acquistarlo ad un costo scontato del 43%.

Potrete portarlo a casa al prezzo di appena 199,99€ invece di 349,09€. Una promozione da non perdere, tenendo presente che questo modello smart semplificherà e migliorerà la vostra igiene orale quotidiana con funzioni eccellenti, sensori intelligenti e la possibilità di collegarlo al vostro smartphone per consigli e suggerimenti!

Lo spazzolino Oral-B iO 8n sfrutta la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO, ideata per una migliore pulizia e una sensazione di pulito professionale seppur con uno spazzolamento delicato. Questo vi assicura gengive più sane al 100% in una settimana, rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale.

L’intelligenza artificiale, inoltre, riconosce il vostro stile di spazzolamento e vi guida per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere. Il sensore di pressione intelligente, invece, si occupa di avvisarvi con una spia rossa, bianca o verde se state spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’aspetto smart, avrete la possibilità di collegare il modello al vostro smartphone, per gestirlo e leggere ulteriori consigli direttamente dalla vostra smart TV.

Da non sottovalutare che avrete a disposizione 6 modalità differenti: pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante e super delicata. Non meno importante, il display interattivo a colori segnala informazioni importanti comprese le modalità di pulizia e il promemoria per la sostituzione della testina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!