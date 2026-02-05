Juventus e Lazio si affrontano l'8 febbraio alle 20:30 in un match di Serie A che promette spettacolo e grande intensità. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, permettendo di seguire la partita comodamente in streaming, sia dall’Italia che dall’estero. Grazie alle piattaforme digitali, gli appassionati potranno guardare il match ovunque si trovino, evitando di perdere neanche un minuto di gioco.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus vs Lazio in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

I bianconeri arrivano a questo incontro con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e riscattare eventuali passi falsi recenti. Nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Lazio il bilancio è equilibrato, con tre vittorie a testa e due pareggi, ma la Juventus resta storicamente dominante: nelle 15 gare precedenti aveva collezionato ben 12 vittorie, un pareggio e due sconfitte. I numeri casalinghi sorridono ai bianconeri, che hanno segnato in tutte le ultime 12 gare interne contro i biancocelesti, con una media di 2,3 reti a partita. Inoltre, hanno vinto le ultime tre sfide giocate allo Stadium contro la Lazio, e mirano a replicare l’ultima serie di quattro successi consecutivi tra il 2013 e il 2017.

La Lazio, dal canto suo, arriva con morale alto dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus nella gara d’andata di questa stagione. Tuttavia, la squadra biancoceleste non centra la doppietta stagionale contro i bianconeri in Serie A dal lontano 1942/43. Nonostante questo, la formazione romana ha dimostrato di poter mettere in difficoltà i campioni d’Italia, rendendo la sfida dell’8 febbraio aperta e imprevedibile.

Il bilancio complessivo resta incerto e invita alla prudenza: negli ultimi anni, Juventus e Lazio hanno dato vita a sfide equilibrate, con risultati che spesso si decidono negli episodi chiave. Il match di domenica rappresenta quindi un test importante per entrambe le squadre, sia dal punto di vista tecnico sia psicologico. Seguirlo in streaming su DAZN garantirà di non perdere neanche un’azione, ovunque ci si trovi.

Probabili formazioni Juventus vs Lazio

JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.