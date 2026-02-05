San Valentino è l’occasione perfetta per celebrare l’amore in tutte le sue forme, e con MOVA potete farlo pensando anche al benessere della vostra casa. Quest’anno il regalo non è solo per chi amate, ma anche per gli spazi che vivete ogni giorno. Grazie a sconti strepitosi su prodotti per la cura personale e piccoli elettrodomestici selezionati, trasformare un gesto romantico in una scelta intelligente non è mai stato così facile.

Vedi offerte su MOVA

San Valentino MOVA, perché approfittarne?

Fino al 26 febbraio, MOVA vi permette di risparmiare fino a 200€ su una selezione di prodotti pensati per semplificare la quotidianità e migliorare il comfort domestico. Che si tratti di prendersi cura di sé o di rendere la casa più efficiente, ogni acquisto diventa un modo concreto per dire “vi amo” anche al vostro ambiente. Un San Valentino che unisce emozione e praticità.

Per chi preferisce lasciare libertà di scelta, le Gift Card MOVA sono un’idea regalo versatile e conveniente. Potete ottenere una Gift Card da 100€ a soli 97€, da 300€ a 291€, da 500€ a 485€ oppure da 900€ a 873€. Un vantaggio immediato che vi consente di fare un regalo apprezzato oggi e utile anche domani, con un risparmio reale fin dal primo momento.

E le opportunità non finiscono qui: con MOVA più comprate, più risparmiate. Acquistando due prodotti ottenete un ulteriore 3% di sconto, mentre con tre articoli lo sconto extra sale al 5%. Insomma, le possibilità sono tante e tutte pensate per premiare le vostre scelte. Questo San Valentino, lasciatevi conquistare da un’idea che unisce amore, convenienza e attenzione per la casa.

Vedi offerte su MOVA