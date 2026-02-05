La sfida tra Sassuolo e Inter, in programma l'8 febbraio alle ore 17:30, è uno degli appuntamenti più interessanti del turno di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma accessibile sia da smart TV che da dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. Una soluzione ideale non solo per chi seguirà la partita da casa, ma anche per chi si trova all’estero o preferisce lo streaming per comodità, potendo così restare aggiornato sul campionato italiano ovunque si trovi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Sassuolo vs Inter in TV e streaming

La partita Sassuolo vs Inter è prevista per le 17:30 dell'8 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Arrivando al confronto, l’Inter parte sulla carta con i favori del pronostico, ma i precedenti recenti contro il Sassuolo invitano alla prudenza. Nonostante i nerazzurri abbiano vinto sei delle ultime nove sfide contro i neroverdi in Serie A (con tre pareggi a completare il bilancio), sono arrivati anche due ko nelle tre partite più recenti, segnale di come il Sassuolo sia spesso riuscito a creare problemi alla squadra milanese.

Dal punto di vista del Sassuolo, i numeri raccontano una rivalità sorprendentemente equilibrata. Gli emiliani hanno infatti ottenuto 10 vittorie in Serie A contro l’Inter (con 2 pareggi e 11 sconfitte), un dato che rappresenta il massimo numero di successi contro una singola avversaria nel massimo campionato, al pari di quelli ottenuti contro l’Hellas Verona. Un dettaglio che sottolinea come l’Inter sia storicamente una delle “vittime preferite” dei neroverdi.

Guardando infine al girone di ritorno, il Sassuolo ha mostrato una particolare solidità contro i nerazzurri: è rimasto imbattuto in otto delle ultime dieci sfide disputate nella seconda parte della stagione, grazie a sei vittorie e due pareggi, con solo due sconfitte nel periodo. Un trend che rende il match dell’8 febbraio tutt’altro che scontato e che aggiunge ulteriore interesse a una gara da seguire con attenzione, comodamente in streaming su DAZN.

Probabili formazioni Sassuolo vs Inter

SASSUOLO (4-3-3) : Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.