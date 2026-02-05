Genoa e Napoli si sfidano il 7 febbraio alle ore 17:30 in un match valido per il campionato di Serie A, una partita che promette spettacolo e gol. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma che detiene i diritti dell’intera competizione. Una soluzione ideale non solo per chi segue il calcio da casa, ma anche per chi si trova all’estero o preferisce la comodità dello streaming su smartphone, tablet o smart TV, senza vincoli di luogo. Con un semplice accesso all’app di DAZN sarà possibile non perdere neanche un minuto della sfida del Ferraris.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Genoa vs Napoli in TV e streaming

Come arrivano le due squadre

Dal punto di vista dei precedenti, il Napoli arriva a questa partita forte di una netta supremazia storica recente: i partenopei sono rimasti imbattuti in 24 delle ultime 25 sfide di Serie A contro il Genoa (16 vittorie e 8 pareggi). L’unico successo del Grifone in questo arco temporale risale al 6 febbraio 2021, quando al Ferraris si impose 2-1 grazie a una doppietta dell’ex Goran Pandev. Numeri che raccontano di un confronto spesso favorevole agli azzurri, ma che non escludono sorprese.

A rendere il match ancora più interessante è il trend delle ultime gare giocate a Genova: nelle ultime sette sfide di Serie A al Ferraris tra Genoa e Napoli, entrambe le squadre sono sempre andate a segno, con un totale di 24 reti e una media di 3,4 gol a partita. In questo periodo si contano cinque successi del Napoli, un pareggio e una vittoria del Genoa, segno di partite generalmente aperte e combattute.

Il Genoa, inoltre, arriva all’appuntamento con il morale alto grazie a due vittorie casalinghe consecutive in campionato contro Cagliari e Bologna. Il Grifone punta ora a centrare il terzo successo di fila al Ferraris, impresa riuscita l’ultima volta tra gennaio e febbraio 2025, esattamente un anno fa. Dall’altra parte, il Napoli può fare affidamento su una tradizione favorevole e su una continuità di risultati contro i rossoblù che rappresenta un’importante base di fiducia in vista di una trasferta tutt’altro che banale.

Probabili formazioni Genoa vs Napoli

GENOA (3-5-2) : Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.