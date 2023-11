Ottima smart TV Xiaomi da 43" in sconto a soli 249€!

Se siete alla ricerca di un'offerta conveniente su una buona smart TV, su eBay potete trovare occasioni anche al di fuori del Black Friday. Il noto marketplace, infatti, propone in forte sconto la Xiaomi 43A2 con schermo da 43", un prodotto che non ha nulla da invidiare alle migliori smart TV in commercio. Dotata di display 4K, tecnologia Dolby Vision e Audio e sistema operativo Android TV, potete farla vostra a soli 249,99€, risparmiando così il 35% rispetto al prezzo consigliato di 384,99€.

Vedi offerta su eBay

Xiaomi 43A2 da, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è un'ottima scelta per gli amanti del cinema e delle serie TV. Offre infatti immagini dettagliate, colori realistici e un buon contrasto. Con il sistema Android TV, poi, avrete accesso rapido e semplificato a servizi di streaming come Disney+, Netflix, Prime Video e tantissimi altri. In questo modo avrete un accesso semplificato e rapidissimo a tutti i vostri contenuti preferiti, per cui è la scelta ideale per chi possiede più abbonamenti e desidera vederli riuniti in un unico posto.

Le caratteristiche tecniche della Xiaomi 43A2 includono uno schermo LED da 43" con risoluzione 4K UHD, supporto per Dolby Vision e HDR10, e un sistema audio con 2 altoparlanti integrati da 12 W e tecnologia Dolby Audio, per atmosfere sonore coinvolgenti e immersive. Inoltre, le dimensioni dello schermo la rendono perfetta per ambienti poco spaziosi, come un piccolo salotto o la camera da letto.

In definitiva, quindi, l'offerta su eBay per la Xiaomi 43A2 a soli 249,99€ è un vero affare: va infatti tenuto presente che solitamente, alla stessa cifra, si acquistano TV molto più piccole. Proprio in virtù dell'eccezionale rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo caldamente di completare l'acquisto il prima possibile, anche perché non sappiamo per quanto tempo ancora l'offerta sarà valida.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

