Partecipa a questo concorso, e scopri come vincere la maglia ufficiale del team F1 di Red Bull!

Per tutti gli appassionati di Formula 1 e tifosi del team Red Bull, questa è un'occasione imperdibile! Sportful ha lanciato un concorso per celebrare "Le Tour de France" e offre la possibilità di vincere la maglia ufficiale del team Red Bull - BORA - hansgrohe. Partecipando a questo concorso, avrete l'opportunità di aggiudicarvi una delle tre maglie ufficiali, e con un po' di fortuna, potreste vincerne una autografata dagli atleti del team. E se siete impazienti di vedere il Gran Premio d'Ungheria, date un'occhiata a questo nostro articolo nel quale vi spieghiamo come vederlo online gratis!

Concorso Sportful - Red Bull, come partecipare

Per partecipare, basta iscriversi compilando il form disponibile al seguente link. Potrete scegliere tra due modalità di partecipazione: iscrivetevi alla newsletter per entrare nell'estrazione delle tre maglie ufficiali non autografate oppure iscrivetevi e fate un acquisto sul sito di Sportful per partecipare all'estrazione delle tre maglie autografate dagli atleti del team. Ricordate di utilizzare lo stesso indirizzo email sia per l'iscrizione alla newsletter sia per l'acquisto.

Non perdete questa occasione! Avete tempo fino al 21 luglio 2024 per partecipare e tentare la fortuna. Il regolamento completo è disponibile sul sito, e include tutte le informazioni necessarie per partecipare correttamente al concorso.

Questa iniziativa è rivolta agli utenti maggiorenni residenti nei paesi indicati nel regolamento. Non saranno ammesse partecipazioni multiple per singolo utente, e ogni iscrizione deve essere unica e veritiera per garantire la validità della partecipazione.

Assicuratevi di fornire dati corretti durante la registrazione, poiché eventuali discrepanze potrebbero invalidare la vostra partecipazione e, in caso di vincita, il premio sarà assegnato a una riserva. I vincitori saranno notificati via email e dovranno accettare il premio entro i tempi stabiliti.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di vincere la maglia ufficiale del team Red Bull - BORA - hansgrohe. Partecipate subito al concorso e fate un passo avanti nel vostro supporto al team!

Vedi su Sportful