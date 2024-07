PERFETTE per il Prime Day: DOPPIO SCONTO per questo set di due prese Smart!

Se siete alla ricerca di un modo intelligente per rendere la vostra casa più efficiente e connessa, dovreste assolutamente dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il set di due prese Smart Maxcio è ora disponibile al prezzo eccezionale di 16,49€, rispetto all'originale di 38,99€, permettendovi di risparmiare il 58% grazie a un'offerta a tempo e al coupon in pagina, non dimenticate di attivarlo!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Set di 2 prese Smart Maxcio, chi dovrebbe acquistarlp?

Le prese intelligenti Maxcio sono l'alleato perfetto per chi desidera unire comodità, risparmio energetico e sicurezza in un unico dispositivo. Sono particolarmente indicate per gli amanti della tecnologia che vogliono gestire i propri elettrodomestici con semplici comandi vocali tramite Alexa o Google Assistant. Inoltre, si rivelano ideali per le famiglie attente ai consumi, grazie alla funzione di monitoraggio dell'energia in tempo reale. La facilità di installazione e l'assenza di hub aggiuntivi le rendono accessibili anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo della domotica.

Queste prese smart offrono una serie di funzionalità avanzate che le distinguono sul mercato. La connessione WiFi a 2,4 GHz garantisce un controllo remoto affidabile tramite l'app dedicata, disponibile per iOS e Android. La programmazione automatica permette di impostare orari di accensione e spegnimento, ottimizzando l'uso degli elettrodomestici e contribuendo al risparmio energetico. Non meno importante, il design con blocco bambini assicura la massima sicurezza in casa, prevenendo incidenti dovuti a manipolazioni accidentali.

Al prezzo attuale di 16,49€, il set di due prese Smart Maxcio rappresenta un investimento eccellente per chiunque desideri iniziare o espandere il proprio ecosistema di casa intelligente. La combinazione di funzionalità avanzate, facilità d'uso e sicurezza, unita al notevole risparmio del 58%, rende questo prodotto una scelta consigliata per modernizzare la gestione degli apparecchi domestici.

Vedi offerta su Amazon