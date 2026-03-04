In un mondo in cui le minacce alla sicurezza domestica sono sempre più frequenti, non basta affidarsi a piccole telecamere o soluzioni fai-da-te. La vostra tranquillità richiede protezione reale e certificata. Con Verisure, potrete mettere in sicurezza la vostra casa e la vostra famiglia grazie a sistemi di allarme professionali, progettati per reagire subito a qualsiasi tentativo di intrusione.

Vedi offerta su Verisure

Serrature intelligenti e certificate

Scegliere Verisure significa anche approfittare di un servizio rapido e senza complicazioni. L’installazione parte da soli 299€, con sopralluogo gratuito per valutare le esigenze specifiche della vostra abitazione. Inoltre, nel 2026 potrete usufruire del bonus sicurezza, con detrazioni fino al 50% sul costo dell’installazione, rendendo la protezione professionale più accessibile che mai.

La sicurezza comincia dalla porta d’ingresso. La serratura intelligente Verisure, installata all’interno della porta e invisibile dall’esterno, possiede la massima certificazione SKG, resistente a qualsiasi tentativo di sabotaggio. In questo modo, la vostra casa sarà protetta anche quando voi non siete presenti, senza compromettere l’estetica o la praticità. In caso di tentativo di intrusione o manomissione della porta, il sistema d’allarme Verisure invia immediatamente un segnale alla Centrale Operativa H24. Gli operatori rispondono in meno di 60 secondi, garantendo un intervento rapido e mirato per proteggere voi e i vostri cari, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Verisure non solo protegge, ma semplifica la vita quotidiana. Grazie all’app dedicata, potrete aprire e chiudere la porta da remoto ovunque vi troviate, senza dover lasciare copie delle chiavi in giro. La funzione Autolock vi consente di programmare la chiusura automatica della porta secondo le vostre esigenze, unendo sicurezza e comodità in un unico sistema integrato.

