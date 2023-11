Pixlr 2024: fotoritocco con IA avanzata a un prezzo accessibile, sfida a Photoshop

Pixlr, il software di fotoritocco online, arriva alla versione 2024 e aggiunge molte novità, inclusi strumenti IA che lo mettono al pari con concorrenti noti e apprezzati come Photoshop. I nuovi strumenti infatti sono in tutto e per tutto simili a quelli offerti da Adobe.

AI Generative Fill: consente di sostituire istantaneamente parti specifiche di un'immagine con contenuti generati da prompt testuali, offrendo un nuovo livello di personalizzazione alle creazioni.

AI Generative Expand: strumento che amplia intelligentemente le immagini oltre i loro confini, considerando il contesto visivo e generando parti non visibili. Una funzione utile per estendere visivamente l'area di un'immagine.

AI Backdrop: aggiungere profondità ed effetti visivi alle immagini è ora più intuitivo grazie a questa funzione, che crea uno sfondo completamente nuovo attraverso prompt testuali.

AI Super Scale: migliorare la qualità delle immagini ingrandendole, con una funzione che promette di preservare la nitidezza delle immagini anche con un ingrandimento fino al 400%.

Remove Object e Remove Background: Due strumenti potenti basati sull'IA che rimuovono automaticamente oggetti indesiderati o lo sfondo delle foto, fornendo risultati precisi con un solo clic e risparmiando tempo e sforzo.

Nuovi filtri ed effetti: l'esperienza di modifica delle immagini viene arricchita con l'aggiunta di filtri come High Dynamic Range (HDR) e effetti popolari come Dispersion, Bokeh, Focus, Glitch, Mirror e altro ancora. Una vasta gamma di opzioni per personalizzare ulteriormente le creazioni degli utenti.

Pixlr 2024 guarda al futuro, proponendosi come una soluzione all'avanguardia nell'editing fotografico online. L'implementazione di strumenti basati sull'IA non solo rispecchia le crescenti esigenze degli utenti ma si allinea anche con la tendenza dell'industria. Prodotti concorrenti, come Adobe Photoshop, hanno già abbracciato questa evoluzione tecnologica, evidenziando la pervasività dell'IA nel fotoritocco. Pixlr 2024 non è solo un aggiornamento, ma un passo deciso verso un editing più intuitivo, efficiente e accessibile per tutti.

Il tutto senza perdere di vista quella che forse è la qualità più importante di tutte: Pixlr costa molto meno di Photoshop. Sicuramente il prodotto Adobe ha può offrire qualcosa in più ai professionisti più esigenti, ma per la maggior parte delle persone quel "qualcosa in più” è probabilmente superfluo, e allora tanto vale tenersi il denaro in tasca.

Pixlr offre con due piani di abbonamento, a cui si aggiunge l’opzione per i team.

PIXLR Plus: $1,99 al mese

PIXLR Premium: $7,99 al mese

D'altro canto, Adobe Photoshop, un gigante nell'industria dell'editing fotografico, offre un piano Fotografia a €12,99 al mese e un piano Photoshop a €26,64 al mese. Sebbene Photoshop sia riconosciuto per la sua potenza e completezza, è chiaro che Pixlr può essere un’alternativa meno costosa ma comunque valida per molte situazioni.