POS portatile che paghi una sola volta? Il nuovo modello SumUP è a soli 25€

Il mondo dei pagamenti elettronici sta vivendo una continua evoluzione, con dispositivi sempre più accessibili e funzionali per i piccoli e medi imprenditori. SumUp, tra i migliori produttori di POS portatili, ha da poco lanciato il nuovo modello Solo Lite, un POS portatile che promette una soluzione conveniente e pratica per accettare pagamenti ovunque. Disponibile per un periodo limitato a soli 25€ invece dei 34€ originali, questo dispositivo offre un'alternativa senza canoni mensili, con commissioni contenute sulle transazioni (1,95%), ma possono scendere fino allo 0,95% con l'abbonamento SumUp One.

Vedi offerta su SumUP

SumUP Solo Lite, chi dovrebbe acquistarlo?

Una delle caratteristiche principali del nuovo Solo Lite è la sua progettazione robusta, pensata per resistere all’usura quotidiana. Il dispositivo è dotato di uno schermo Corning Gorilla Glass, che lo rende particolarmente resistente ai graffi e agli urti, proteggendo il dispositivo anche in ambienti di lavoro dinamici. Inoltre, la batteria ha una lunga autonomia, consentendo agli utenti di utilizzarlo per molte ore senza preoccupazioni di ricarica frequente. Questi aspetti lo rendono ideale per chi cerca un POS durevole e affidabile nel tempo.

Il Solo Lite è pensato per essere estremamente portatile. Con un design leggero ed elegante, si collega al proprio smartphone tramite Bluetooth, permettendo così di accettare pagamenti in negozio o mentre si è in mobilità. La facilità d'uso è garantita anche dall'app SumUp, che permette di monitorare le vendite, emettere rimborsi e controllare le performance aziendali in modo semplice ed intuitivo. Non sono necessarie competenze tecniche per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo, il che lo rende adatto anche a chi ha poca esperienza con la tecnologia.

Il Solo Lite non è solo un dispositivo per pagamenti, ma rappresenta anche un sistema versatile che si integra con una vasta gamma di altri strumenti SumUp. Dalle basi di ricarica ai sistemi di cassa avanzati, questo POS diventa il partner ideale per gestire in modo efficiente ogni aspetto delle vendite. In aggiunta, grazie alla velocità dei versamenti, gli utenti possono beneficiare di trasferimenti rapidi dei fondi: i pagamenti effettuati attraverso SumUp vengono infatti versati in pochi minuti, mentre dopo i primi due mesi, è possibile ricevere il denaro entro 3 ore dalla transazione. Con la possibilità di accettare tutti i principali metodi di pagamento, dal Chip & Pin al contactless, fino a Google Pay e Apple Pay, il Solo Lite rappresenta una soluzione completa per le esigenze moderne di pagamento.

