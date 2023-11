Presa smart Tapo a soli 10€! Da prendere al volo

Inserita, di diritto, nella nostra classifica dedicata ai migliori dispositivi compatibili con Alexa, la presa smart Tapo P105 è un prodotto davvero ottimo che, come intuirete, vi permetterà di rendere più smart un qualsiasi elettrodomestico a corrente a patto, ovviamente, che abbiate a disposizione una connessione ad internet. Un prodotto che, per rapporto qualità/prezzo non ha davvero eguali, e che oggi può persino essere vostra a soli 10,99€, grazie ad uno sconto su Amazon che ne abbassa il prezzo del 31%!

Presa smart Tapo P105, chi dovrebbe acquistarla?

Come detto in apertura, se siete alla alla ricerca di un modo semplice ed economico per rendere più smart i vostri elettrodomestici, la presa smart Tapo P105 è davvero la scelta perfetta, perché per un prezzo davvero ridicolo, vi permetterà di aggiungere una funzione di controllo remoto (sia tramite app che via assistenti vocali) a qualunque dispositivo che necessiti di una presa di corrente!

Dal design compatto, e con una connettività Wi-Fi a 2.4GHz, la TapoP105 può essere utilizzata senza alcun HUB o dispositivo di controllo esterno (che non sia, ovviamente, lo smartphone su cui installerete l'App Tapo), e grazie alla sua semplice programmazione, potrete cominciare ad utilizzarla subito anche con impostazioni di routine, così che possiate accendere e spegnere i vostri elettrodomestici automaticamente, o con una funzione timer.

Sicura ed a prova di bambini, questa presa smart garantisce un controllo completo dei vostri dispositivi elettrici, potendo tornarvi utile soprattutto per il controllo del consumo elettrico, oltre che per l'estensione della vostra rete domotica in ogni angolo della casa.

Forte di un prezzo in sconto davvero imperdibile, con i suoi 10,99€ la Tapo P105 è un acquisto davvero consigliatissimo per tutti, anche per chi non ha un pallino per i prodotti IoT e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell'offerta, consultando la pagina Amazon dedicata al prodotto dove potrete completare il vostro acquisto.

