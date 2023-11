Prezzo BOMBA su queste kit di 4 videocamere Blink + videocitofono! (-58%)

Grazie alle super offerte del Black Friday su Amazon trovate il bundle Blink Outdoor, composto da 4 telecamere di sicurezza in HD, 1 Sync Module 2 e 1 Blink Video Doorbell a soli 159,49€ invece di 379,98€, grazie all'incredibile sconto del 58%. Le telecamere senza fili, resistenti agli agenti atmosferici, vi permetteranno di monitorare la vostra casa giorno e notte, con la comodità dell'audio bidirezionale e l'integrazione con Alexa.

Kit di 4 videocamere Blink + videocitofono, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle di sicurezza include 4 telecamere Blink Outdoor in HD wireless, un Sync Module 2 e un Videocitofono Blink con audio bidirezionale. Le telecamere sono alimentate a batteria e hanno una durata massima di due anni. Sono resistenti agli agenti atmosferici, pertanto possono essere installate sia all'interno che all'esterno. Le notifiche di movimento possono essere personalizzate direttamente dalla Blink Home Monitor app, che consente anche di visualizzare in tempo reale l'area monitorata e comunicare con i visitatori.

Questo set di telecamere di sicurezza Blink Outdoor con Videocitofono è particolarmente consigliato per proprietari di case o responsabili di piccole aziende che desiderano migliorare e semplificare la gestione della sicurezza. Perfetto per chi ricerca un dispositivo efficace, facile da usare e dotato di visione notturna. Il kit è ideale anche per chi non vuole rinunciare alle comodità offerte dall'integrazione con Alexa, che consente di controllare il sistema semplicemente con la voce.

Approfittate di questa incredibile offerta per potenziare il vostro sistema di sicurezza domestico o aziendale. Acquistare un bundle di telecamere di alta qualità con videocitofono a soli 159,49€ è davvero cosa rara, per cui vi consigliamo caldamente di approfittare di questa eccezionale offerta. Il sistema Blink Outdoor, facile da installare e semplice da usare, vi offrirà una visione costante della vostra proprietà, permettendovi di sentirvi sempre al sicuro.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

