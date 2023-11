Prezzo BOMBA su questo TV QLED da 50" di LG del 2023! (-43%)

È ufficialmente cominciato il quarto giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una delle migliori smart TV sul mercato. L'LG QNED da 50", dotata di pannello con risoluzione 4K, potrà essere vostra a soli 599,00€, per un incredibile sconto del 43% sul prezzo consigliato di 1.049,00€!

LG QNED 50", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV rappresenta l'opzione perfetta per tutti coloro che desiderando un'esperienza di visione non solo ottimale, ma anche potenziata dall'intelligenza artificiale. Il cuore pulsante dell'LG QNED è, infatti, il potente processore α7 Gen5, che sfrutta l'IA per ottimizzare automaticamente immagini e audio in base ai contenuti visualizzati. Il risultato sono immagini dettagliate e realistiche, accompagnate da un audio coinvolgente per godervi al meglio ogni tipo di film o programma televisivo. Inoltre, il pannello è dotato delle tecnologie Quantum Dot e Nanocell, offrendo colori più raffinati e puri rispetto a un TV LED tradizionale.

Questo TV è ideale anche per gli appassionati di gaming, supportando una risoluzione fino a 4K a 120fps e offrendo funzionalità avanzate come Variable Refresh Rate (VRR) e AMD FreeSync Premium, garantendo un gameplay fluido e reattivo. Le 2 porte HDMI 2.1 consentono di collegare facilmente console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X|S, rilevandole e impostando automaticamente la modalità a bassa latenza per una risposta ai comandi più reattiva.

Oltre alle funzioni gaming, il TV offre un'esperienza smart grazie alla piattaforma webOS 23. Tutte le piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime e molte altre, sono raccolte nella schermata principale. L'assistente vocale ThinQ AI semplifica, invece, il controllo del dispositivo con comandi vocali per cercare nuovi contenuti, ottenere risposte rapide e gestire i dispositivi connessi alla smart home.

Insomma, l'LG QNED è perfetta per chi è alla ricerca di una smart TV dotata di un pannello top di gamma e tecnologie avanzate, e il fatto che sia in sconto di oltre 400 euro la rende un'occasione davvero imperdibile. Inoltre, avrete persino modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

