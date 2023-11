Prezzo BOMBA sulla fotocamera Nikon Z fc con obiettivo e SD! (-300€)

Se siete degli appassionati di fotografia non perdetevi questa offerta Black Friday syll fotocamera mirrorless Nikon Z fc con obiettivo NIKKOR Z DX 16-50 VR SE e una scheda di memoria Lexar SD 64GB. Questa fotocamera, che combina un design vintage con funzionalità moderne, è disponibile a soli 949€, rispetto al prezzo originale di 1.249 grazie allo sconto del 24% sul prezzo originale.

Fotocamera mirrorless Nikon Z fc, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della Nikon Z fc è altamente consigliato a tutti quei fotografi, professionisti o appassionati, che ricercano in una macchina fotografica il connubio perfetto tra caratteristiche vintage e performance moderne. L'aspetto tradizionale si unisce a funzionalità pratiche e innovative, che permettono di catturare immagini di qualità elevata. Perfetta per chi desidera sfruttare al massimo i controlli manuali di tempo di posa, esposizione e sensibilità ISO senza dover navigare complicati menu. Altamente performante per i videomaker grazie alla risoluzione video 2160p, è l'ideale per chi ama fare video in 4K.

La Nikon Z fc è una fotocamera mirrorless con mirino elettronico e sensore ottico da 20,9 MP. Viene fornita con un obiettivo zoom stabilizzato VR in formato DX da 16-50mm. Ha un robusto telaio in lega di magnesio e la scocca è in argento. Dispone di ghiere di controllo per la regolazione di vari parametri. È dotata di uno schermo di 7,5 cm con risoluzione 2160p e uno zoom ottico x3.

L'offerta a 949€ sulla Nikon Z fc + NIKKOR Z DX 16-50 VR SE + Lexar SD 64GB, rappresenta straordinaria opportunità per chi desidera unire il fascino del classico alla tecnologia moderna. Risparmiando 300€ rispetto al prezzo originale avrai una fotocamera dall'ottimo rapporto qualità/prezzo dalle elevate prestazioni. La consigliamo per la sua versatilità, la resistenza e la qualità dell'immagine, oltre alla facilità di utilizzo dei controlli manuali. Non perdere questa occasione!

