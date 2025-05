TV fuori dal coro? Queste Panasonic sono scontate alla grande

Nel panorama delle smart TV, siete abituati a vedere dominare i grandi nomi come Samsung e LG, marchi che da anni guidano il mercato grazie a un’offerta vastissima e a una costante presenza nei punti vendita. Tuttavia, per chi cerca qualità potenzialmente ancora superiore, Panasonic rappresenta da tempo una scelta di riferimento, anche se più di nicchia. Il marchio giapponese si è sempre distinto per una proposta orientata agli appassionati, con modelli di fascia alta pensati per garantire una qualità d’immagine eccellente, spesso anche superiore rispetto ai concorrenti più blasonati. E ora, con una promozione vantaggiosa, Panasonic riesce a parlare anche a chi è attento al budget.

N.B: inserire il coupon "FLASHTV" per ricevere lo sconto

Vedi offerte su Panasonic

Offerte TV Panasonic, perché approfittarne?

Alcuni dei modelli più apprezzati del brand, come la TX-65MZ700E, sono attualmente disponibili a prezzi scontati grazie a un'iniziativa promossa direttamente dallo store ufficiale Panasonic. Si tratta di una delle OLED di punta dell’azienda, capace di offrire neri profondi, colori vividi e prestazioni adatte tanto all’uso cinematografico quanto al gaming. La promozione, però, non si limita a questo modello: sono coinvolti diverse TV della gamma premium, il che rende la proposta ancora più interessante per chi vuole scegliere tra diverse dimensioni e caratteristiche tecniche.

Il valore del risparmio varia in base al modello selezionato, ma in alcuni casi può arrivare fino a 1400€, una cifra considerevole soprattutto in un periodo in cui i prezzi dell’elettronica tendono a salire. Per beneficiare di questi sconti, è sufficiente inserire il codice coupon "FLASHTV" al momento dell’acquisto sul sito ufficiale. Non si tratta di una semplice offerta di stagione, ma di un’opportunità concreta per acquistare una TV di livello premium a un prezzo sensibilmente ridotto.

In un mercato spesso condizionato dalle mode e dalla visibilità dei grandi marchi, questa promozione rappresenta un’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) il valore della tecnologia Panasonic. Se finora avevate rimandato l’acquisto di una nuova TV perché indecisi tra qualità e convenienza, ora non dovete più scegliere. Con questi sconti, avete l’opportunità di portare a casa un prodotto di eccellenza a un prezzo davvero competitivo. Non resta che valutare le opzioni disponibili e approfittare finché la promozione resta attiva.

Vedi offerte su Panasonic