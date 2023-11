Prezzo BOMBA sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N! (-200€)

Il Black Friday 2023 è finalmente iniziato: se siete alla ricerca di uno spazzolino elettrico e desiderate uno dei migliori modelli sul mercato vi segnaliamo l'imperdibile offerta sull'iO 9N di Oral-B! Questo prodotto all'avanguardia, dotato di Intelligenza Artificiale e 7 modalità di pulizia, promette gengive più sane in una sola settimana e denti più bianchi dal primo giorno di utilizzo. Inoltre, grazie alla sua pratica custodia da viaggio e alla ricarica rapida in 3 ore, è il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Il prezzo originale di 419,99€ è stato scontato a 353,48€, permettendoti di risparmiare ben il 33%.

Oral-B iO 9N, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N è consigliato a chi pone particolare attenzione all'igiene orale e vuole ottenere risultati superiori rispetto allo spazzolamento manuale. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, va a soddisfare l'esigenza di avere denti più bianchi dal primo giorno e garantisce gengive più sane in una sola settimana, rimuovendo il 100% in più di placca. L'intelligenza artificiale, le sette modalità di pulizia e il sensore di pressione assicurano un'esperienza di spazzolamento personalizzata ed efficace.

L'Oral-B iO 9N è ideale anche per chi viaggia spesso, dato che è prevista una custodia da viaggio e una ricarica rapida in 3 ore. Inoltre, possiede un display interattivo ed è, ovviamente, dotato dell'esclusiva testina rotonda Oral-B, la quale si caratterizza per generare delle delicate micro-vibrazioni, garantendo un'igiene orale ottimale. Infine, presenta un sensore di pressione iO che segnala la modalità di spazzolamento più adatta alla tua dentatura.

L'offerta propone lo spazzolino elettrico Oral-B iO 9N a un prezzo scontato di 353,48€ dal prezzo originale di 419,99€. Insomma, consigliamo l'acquisto di questo prodotto per la sua tecnologia avanzata e l'efficacia nell'igiene orale: potrai godere di un'esperienza di spazzolamento personalizzata e vedere miglioramenti significativi in tempi brevi!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

