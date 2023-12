Prezzo da Black Friday su questo Echo di Amazon! (-50%)

Se avete un'auto non recentissima, sprovvista di infotainment, e volete renderla un po' più smart, dovreste sapere che Amazon mette a disposizione un dispositivo ideale per questa esigenza: l'Echo Auto. Si tratta di un prodotto di cui abbiamo parlato in occasione delle offerte del Black Friday, e siamo entusiasti di comunicarvi che l'offerta vantaggiosa su questo prodotto si è ripresentata, permettendovi di acquistarlo nuovamente a soli 34,99€.

Echo Auto, chi dovrebbe acquistarlo?

Possessori di vetture senza infotainment o chiunque voglia sfruttare le potenzialità di Alexa anche in auto dovrebbero considerare l'acquisto dell'Echo Auto. Questo dispositivo risponderà infatti alle stesse esigenze degli Echo tradizionali, ma è ottimizzato per un utilizzo in auto, mettendo in primo piano comfort e praticità. Con Echo Auto, potrete effettuare chiamate, ascoltare musica e rispondere ai messaggi in totale sicurezza, senza mai dover distogliere le mani dal volante.

Con il suo suono chiaro e nitido, anche in presenza di rumori ambientali come l'aria condizionata o il rumore dell'asfalto, Echo Auto sarà anche un'ottima alternativa agli altoparlanti integrati dell'auto. Inoltre, la connettività con l'ecosistema smart home vi consentirà di controllare luci, termostato e altri dispositivi intelligenti anche durante i viaggi, garantendo un ulteriore livello di comfort e sicurezza.

Un dispositivo compatto, dotato di 5 microfoni per catturare la voce dell'utente, è ora disponibile di nuovo a metà prezzo, proprio come durante il Black Friday. Pertanto, se avete perso l'occasione in quel periodo, ora potete acquistarlo nuovamente a soli 34,99€ anziché 69,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

