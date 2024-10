Questa ASSURDA Smart TV mini-led TCL da 144Hz non è mai costata meno! (-100€)

Siete alla ricerca di un'esperienza visiva che possa trasportarvi direttamente nel cuore dell'azione, con colori vibranti e dettagli cristallini? La vostra ricerca potrebbe terminare qui. Amazon propone un'offerta imperdibile sulla Smart TV TCL 65QM8B da 65", un gioiello tecnologico ora disponibile a 749,90€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo mediano di 849,90€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera elevare il proprio intrattenimento domestico a nuovi livelli di eccellenza.

Smart TV TCL 65QM8B da 65", chi dovrebbe acquistarla?

La Smart TV TCL 65QM8B si rivela la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che non si accontentano di una visione ordinaria. Questo dispositivo all'avanguardia soddisfa le esigenze dei più esigenti, offrendo un'esperienza visiva paragonabile a quella delle sale cinematografiche. Il pannello QLED 4K HDR Premium con luminosità di 1300 nit, unito alla tecnologia Quantum Dot, garantisce una resa cromatica eccezionale e dettagli nitidi che danno vita alle immagini sullo schermo.

Gli amanti dell'azione e dello sport troveranno nel refresh rate nativo di 144Hz un alleato prezioso, capace di rendere ogni movimento fluido e naturale, eliminando sfocature e artefatti. Per i videogiocatori più accaniti, le funzionalità GAME MASTER PRO 2.0 con supporto HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz e Game Accelerator 240Hz promettono prestazioni al top, riducendo al minimo la latenza e ottimizzando automaticamente le impostazioni per ogni tipologia di gioco.

L'esperienza audiovisiva è completata dal sistema audio ONKYO 2.0, che in sinergia con le tecnologie DOLBY ATMOS e DTS:X, crea un'atmosfera sonora avvolgente e realistica. L'integrazione di GOOGLE TV apre le porte a un mondo di contenuti illimitati, mentre la compatibilità con Google Assistant, Alexa e APPLE AIRPLAY 2 offre un controllo intuitivo e una connettività senza pari con l'ecosistema smart home.

Attualmente proposta a 749,90€, la Smart TV TCL 65QM8B rappresenta un investimento eccellente per chi cerca di portare l'esperienza cinematografica e videoludica direttamente nel proprio salotto. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, qualità dell'immagine superiore e funzionalità smart intuitive la rende una scelta ottimale per un'ampia gamma di utenti, dai cinefili ai gamer, passando per gli appassionati di tecnologia.

