Questa dash cam 4K vi farà dormire sonni tranquilli: ecco perché è un affare!

Se siete alla ricerca di una soluzione professionale per la sicurezza della vostra auto, questa offerta su AliExpress potrebbe fare al caso vostro. Questa Dash Cam DDPAI Z50 è ora disponibile al prezzo speciale di 176,98€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo di listino di 308,12€ per i nuovi clienti, che permette quindi di risparmiare notevolmente su un prodotto a dir poco utile per tutti gli automobilisti.

Vedi offerta su AliExpress

Dash cam DDPAI Z50, chi dovrebbe acquistarla?

Questa dash cam rappresenta la scelta ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza completo per la propria auto. Dotata di sensore Sony IMX415 e 7 lenti ottiche con apertura F1.8, garantisce una qualità video eccezionale sia di giorno che di notte. La tecnologia proprietaria NightVIS assicura riprese nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema dual camera permette di monitorare contemporaneamente sia la parte anteriore che quella posteriore del veicolo in risoluzione 4K, mentre il GPS integrato traccia posizione e velocità. La presenza di un supercondensatore al posto della tradizionale batteria al litio garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni estreme, con temperature da -20°C a 65°C, eliminando rischi di surriscaldamento.

Particolarmente interessante è il sistema D² per l'archiviazione di emergenza, che in caso di problemi con la scheda di memoria passa automaticamente alla memoria NAND Flash interna, assicurando di non perdere registrazioni importanti. Il monitoraggio intelligente del parcheggio con gestione dell'alimentazione IPS completa un pacchetto davvero completo per la sicurezza del proprio veicolo.

A soli 176,98€, la dash cam DDPAI Z50 rappresenta un investimento eccellente per la sicurezza della propria auto. La combinazione di tecnologie avanzate, qualità costruttiva superiore e funzionalità intelligenti la rende una scelta ottimale per chi non vuole compromessi quando si tratta di proteggere il proprio veicolo.

Vedi offerta su AliExpress