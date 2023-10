Questa fotocamera istantanea è bellissima, vintage, ed è in sconto di 90€!

La Festa delle Offerte Prime è ormai finita, per cui la prossima occasione per risparmiare notevolmente sugli acquisti sarà l'attesissimo Black Friday 2023, che rappresenta anche un ottimo momento per iniziare ad acquistare i regali di Natale. Tuttavia, Amazon riserva ancora tante sorprese ai propri clienti! Le istantanee sono tornate di moda, per cui se siete appassionati di fotografia e amate immortalare i momenti e gli scorci più emozionanti, abbiamo l'offerta che fa al caso vostro.

A tal proposito, vi segnaliamo questa ottima promozione sulla splendida fotocamera Kodak Mini Shot 2 Retro con stampa istantanea, che quest'oggi può essere vostra ad appena 109,99€ anziché 199,99€ a cui si aggiungono ulteriori 10,00€ di risparmio semplicemente cliccando su "Applica coupon 10€". Attenzione, però, perché il coupon è valido solo fino a domani!

Kodak Mini Shot 2 Retro, chi dovrebbe acquistarla?

La Kodak Mini Shot 2 Retro è la scelta perfetta per chi non ha mai acquistato una Polaroid perché frenato dal fatto che stampasse automaticamente le foto appena scattate. Non poter prima scegliere quali fotografie stampare, infatti, comportava un enorme spreco di pellicola. Naturalmente, non avrete questo problema con la Kodak Mini Shot 2 Retro, che vi permetterà di controllare i vostri scatti prima di stamparli su uno dei 68 fogli inclusi.

Grazie alla presenza di 6 filtri potrete gestire in piena libertà le vostre fotografie, utilizzando effetti sempre differenti. Per questo, è il mezzo ideale per i creativi interessati alla fotografia che desiderano sperimentare e catturare istantaneamente le proprie idee e ispirazioni. Inoltre, collegando questo incredibile modello al vostro smartphone potrete anche usarlo come stampante fotografica, per dare vita a qualsiasi immagine e foto abbiate già sul vostro telefono.

La Kodak Mini Shot 2 Retro è stata scontata diverse volte in passato, l'ultima delle quali è stata ad agosto, quando costava 109,99€. Il prezzo medio è di circa 119,00€ e tende più a salire che a scendere, probabilmente per l'elevata richiesta. Attualmente, quindi, il prezzo migliore a cui potete acquistarla è proprio l'offerta di Amazon , ma vi ricordiamo che il coupon da 10,00€ è valido solo fino a domani, per cui vi consigliamo di acquistarla prima che la promozione termini.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: ricordate di cliccare su Applica coupon 10€ prima di effettuare il pagamento.

