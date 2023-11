Questo lavapavimenti Tineco è un AFFARE! (-39%)

Se state cercando un aspirapolvere senza fili che rivoluzioni le vostre pulizie domestiche, garantendo anche un lavaggio ottimale dei pavimenti, l'innovativo Tineco FLOOR ONE S3 è tra i più popolari del momento e al Cyber Monday è vostro a soli 249,00€. Un risparmio notevole rispetto agli originali 499,00€, ma anche rispetto al miglior prezzo degli ultimi 30 giorni, visto che non è sceso sotto i 409,00€.

Tineco FLOOR ONE S3, chi dovrebbe acquistarlo?

Versatile, potente e conveniente, questo aspirapolvere senza fili è perfetto per chiunque cerchi un elettrodomestico che possa pulire i pavimenti di casa in modo completo, dall'aspirazione al lavaggio. È ideale quindi per chi ha molte superfici diverse da pulire, dal momento che la sua tecnologia smart iLoop permette di pulire a fondo pavimenti, piastrelle e altre superfici, sia asciutte che bagnate.

Merito proprio per la sua versatilità, è consigliato a chi cerca un dispositivo all-in-one che permetta di pulire e lavare i pavimenti in un unico movimento e senza sforzo. Ma non solo, è consigliato anche per chi cerca un elettrodomestico intelligente e smart, con display a LED e connessione all'app per il monitoraggio e controllo della pulizia e dello stato dell'aspirapolvere.

Con il suo peso di soli 4,5 kg, Tineco FLOOR ONE S3 include anche un buon set di accessori, il tutto ribadiamo a soli 249,00€. Ma questo prezzo vantaggioso è destinato ad aumentare tra poche ore, salvo ripensamenti da parte di Amazon, che potrebbe comunque proporlo ancora in sconto ma non con tagli di prezzo così elevati.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

